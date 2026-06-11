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I u Kanadi bi mlađi od 16 godina mogli ostati bez naloga na društvenim mrežama

Autor:

ATV
11.06.2026 10:51

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И у Канади би млађи од 16 година могли остати без налога на друштвеним мрежама
Foto: Unsplash

Vlada Kanade predstavila je zakon o digitalnoj bezbjednosti koji bi mogao da zabrani djeci mlađoj od 16 godina da imaju naloge na društvenim mrežama.

Prijedlog zakona obuhvata sedam kategorija štetnog sadržaja, koje uključuju sadržaj koji uključuje seksualizaciju djeteta ili žrtve, koji podstiče djecu da sebi nanose štetu, koji se koristi za maltretiranje djeteta, podstiče na nasilje i mržnju, te nasilni ekstremistički ili sadržaj koji se može opisati kao terorizam, kao i intimne slike podijeljene bez pristanka.

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Prijedlog zakona daje izuzeća kompanijama koje mogu da dokažu da njihove platforme ispunjavaju određene bezbjednosne standarde.

Kriterijumi za ono što podrazumijevaju izuzeća trebalo bi da budu objavljeni naknadno.

Prijedlog zakona predviđa osnivanje novog regulatora — pod nazivom Komisija za digitalnu bezbjednost Kanade — kako bi se sproveo novi zakon i osigurala njegova usklađenost.

Regulator bi postavio bezbjednosne zahtjeve za četbotove sa vještačkom inteligencijom, uključujući smanjenje rizika usmjerenih na djecu.

"Iznevjerili smo našu djecu. Dosta je bilo. Potrebna nam je osnovna zaštita", rekao je kanadski ministar kulture Mark Miler.

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Usvajanje zakona moglo bi da potraje godinu dana.

Vladini zvaničnici su rekli da će, nakon usvajanja zakona, biti potrebno 18 mjeseci da se uspostavi digitalni regulator.

Kompanije bi mogle da se suoče sa kaznama od tri odsto globalnog prihoda ili do 10 miliona kanadskih dolara /oko 6,2 miliona evra/, šta god je veće, ako se ne pridržavaju propisa, objavio je Dojče vele.

(SRNA)

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Tagovi :

Kanada

društvene mreže

zabrana društvenih mreža

tinejdžeri

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