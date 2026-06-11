Kada je idealno vrijeme za zalivanje bašte?

Pravilno navodnjavanje biljaka i cvijeća tokom ljetnih dana ubrzava njihov rast i sprečava isušivanje.

Mnogi daju prednost jutarnjem zalivanju u odnosu na večernje. Međutim, izbor nije tako jednostavan. Ujutro je preporučljivo koristiti nadzemne sisteme za navodnjavanje, poput prskalica, kako bi se lišće brzo osušilo, što smanjuje rizik od gljivičnih oboljenja.

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Za biljke koje je bolje zalivati pri dnu stabljike, koristite crijevo i vodu usmjerite direktno ka korijenu. Ako se odlučite za večernje zalivanje, vodu takođe treba usmjeravati prema korijenu, gdje je najpotrebnija, prenosi Pink.

Jednogodišnje biljke zahtijevaju češće zalivanje tokom vrelih ljetnih dana jer imaju plići korijen. Višegodišnje biljke, sa dubljim korijenovim sistemom, mogu se zalivati rjeđe, obično jednom do dva puta sedmično, sporije i u više navrata.

Zalivanje povrća

Povrće poput karfiola, celera, krastavca, paprike i tikvica zahtijeva redovno zalivanje tokom toplih dana. Najbolje ih je zalivati rano ujutro kako bi imale dovoljno vlage prije nego što sunce zagrije zemlju.

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Zalivanje cvijeća u saksijama

Biljkama u saksijama potrebno je redovno zalivanje. Tokom velikih vrućina zalivajte ih i dva puta dnevno, ujutro i uveče, kako bi zemlja ostala vlažna, ali ne i natopljena vodom.

Šta ako biljke venu?

Ako primijetite da biljke venu, mogući uzroci mogu biti štetočine, bolesti ili prekomjerno zalivanje. Pregledajte biljke uveče prije zalivanja kako biste utvrdili uzrok i po potrebi prilagodili režim navodnjavanja.

(Pink)