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Ovo je najbolji način da uklonite žute fleke sa odjeće

Autor:

ATV
09.06.2026 11:39

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Машина за прање веша
Foto: Sarah Chai/Pexels

Biijela odjeća vremenom gubi onu pravu svježinu, dobija sivkaste tonove ili one uporne žute fleke od znoja, posebno na kragni i ispod pazuha. Iako mnogi odmah trče u prodavnicu po skupa hemijska sredstva, postoji jedan trik za pranje odjeće koji koriste profesionalci, a koji će vas gotovo neće koštati ni dinara.

Zašto bijela odjeća požuti?

Žute fleke od znoja nisu samo obična prljavština. To su tragovi prirodnih ulja iz kože i proteina iz znoja koji se "zalijepi" za tkaninu i tu ostaje zarobljen. Obično pranje u mašini jednostavno nije dovoljno da ovo razbije.

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Često se dešava da nakon pranja fleke čak postanu i vidljivije zbog reakcije sa omekšivačem. Zato je ključno koristiti metodu koja dubinski deluje na vlakna, a ne samo na površinu materijala.

Direktor jedne firme za čišćenje otkrio je foru koju koriste čak i profesionalne perionice – aspirin. On sadrži salicilnu kiselinu koja "napada" i razgrađuje te tvrdokorne proteinske naslage.

Tkanina nakon ovoga vraća bjelinu, a ne uništavate je agresivnim hemikalijama koje često izgrizu materijal. Ovo je spas za vaše omiljene bijele košulje i majice koje ste možda već htjeli da bacite.

Kako da fleke nestanu bez muke

Postupak je toliko jednostavan da ćete se pitati zašto ovo niste znali ranije:

Za potapanje: Usitnite pet tableta aspirina (325 mg) i rastvorite ih u 4 litra tople vode. Potopite požutele stvari i ostavite da prenoće, barem 8 sati.

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Za tvrdokorne mrlje: Napravite pastu od dvije usitnjene tablete i malo vode. Nanesite direktno na fleku, ostavite pola sata, pa ubacite u mašinu na standardno pranje.

Jeftino rješenje koje produžava život odjeći

Ova metoda je postala hit, jer je aspirin blag prema tkanini, pogotovo prema pamuku, dok je istovremeno ubitačan za mrlje. Nećete oštetiti garderobu, a uštedjećete novac koji biste dali na skupe izbjeljivače.

Ponekad su, kažu, najjednostavnija rješenja ona koja obavljaju posao.

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Isprobajte već pri sljedećem pranju i primetite razliku svojim očima, jer nema ništa gore nego kada vas omiljeni komad odjeće izda u trenutku kada vam je najpotrebniji.

(Krstarica)

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Tagovi :

Odjeća

pranje veša

veš mašina

izbjeljivanje odjeće

aspirin

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