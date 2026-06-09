Ovo je najbolji način da uklonite žute fleke sa odjeće

Autor:ATV
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Biijela odjeća vremenom gubi onu pravu svježinu, dobija sivkaste tonove ili one uporne žute fleke od znoja, posebno na kragni i ispod pazuha. Iako mnogi odmah trče u prodavnicu po skupa hemijska sredstva, postoji jedan trik za pranje odjeće koji koriste profesionalci, a koji će vas gotovo neće koštati ni dinara.
Žute fleke od znoja nisu samo obična prljavština. To su tragovi prirodnih ulja iz kože i proteina iz znoja koji se "zalijepi" za tkaninu i tu ostaje zarobljen. Obično pranje u mašini jednostavno nije dovoljno da ovo razbije.
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Često se dešava da nakon pranja fleke čak postanu i vidljivije zbog reakcije sa omekšivačem. Zato je ključno koristiti metodu koja dubinski deluje na vlakna, a ne samo na površinu materijala.
Direktor jedne firme za čišćenje otkrio je foru koju koriste čak i profesionalne perionice – aspirin. On sadrži salicilnu kiselinu koja "napada" i razgrađuje te tvrdokorne proteinske naslage.
Tkanina nakon ovoga vraća bjelinu, a ne uništavate je agresivnim hemikalijama koje često izgrizu materijal. Ovo je spas za vaše omiljene bijele košulje i majice koje ste možda već htjeli da bacite.
Postupak je toliko jednostavan da ćete se pitati zašto ovo niste znali ranije:
Za potapanje: Usitnite pet tableta aspirina (325 mg) i rastvorite ih u 4 litra tople vode. Potopite požutele stvari i ostavite da prenoće, barem 8 sati.
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Za tvrdokorne mrlje: Napravite pastu od dvije usitnjene tablete i malo vode. Nanesite direktno na fleku, ostavite pola sata, pa ubacite u mašinu na standardno pranje.
Ova metoda je postala hit, jer je aspirin blag prema tkanini, pogotovo prema pamuku, dok je istovremeno ubitačan za mrlje. Nećete oštetiti garderobu, a uštedjećete novac koji biste dali na skupe izbjeljivače.
Ponekad su, kažu, najjednostavnija rješenja ona koja obavljaju posao.
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Isprobajte već pri sljedećem pranju i primetite razliku svojim očima, jer nema ništa gore nego kada vas omiljeni komad odjeće izda u trenutku kada vam je najpotrebniji.
(Krstarica)
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