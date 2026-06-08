Šta da radite ako iz komšijine klime voda kaplje na vašu terasu?

Ljeto je stiglo, temperature rastu, a klima-uređaji rade punom parom. Međutim, osim većih računa za struju, pojedinim vlasnicima stanova ovog ljeta mogla bi da stigne i kazna.

Razlog nije sama klima, već način na koji je postavljen odvod kondenzata.

Ako voda iz klima-uređaja kaplje na komšijsku terasu, kvasi veš ili završava na trotoaru i prolaznicima pada na glavu, problem više nije samo pitanje dobrosusjedskih odnosa.

Sjedite na terasi uz jutarnju kafu, sušite veš ili zalivate cvijeće, a sa sprata iznad uporno kaplje voda. Tokom ljetnih mjeseci ovo je jedan od najčešćih razloga za komšijske nesuglasice u zgradama.

Iako djeluje kao sitnica, voda iz klima-uređaja može da pokvari boravak na terasi, ošteti namještaj i stvori neprijatnost stanarima ispod.

Ko snosi odgovornost za štetu?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, lice koje drugome prouzrokuje štetu može biti dužno da je nadoknadi.

To znači da, ukoliko zbog neadekvatno postavljenog odvoda klima-uređaja nastane šteta na tuđoj imovini ili dođe do ometanja normalnog korišćenja stana, odgovornost može snositi vlasnik stana u kojem je klima postavljena.

Osim toga, u pojedinim gradovima predviđene su i novčane kazne za slučajeve kada kondenzat iz klima-uređaja kaplje na javnu površinu ili ugrožava prolaznike.

Zašto klima-uređaj kaplje?

Pojava vode kod klima-uređaja potpuno je normalna. Tokom rada klima hladi vazduh, a vlaga iz njega se pretvara u kondenzat koji se odvodi kroz posebnu cijev.

Što su temperature više i vazduh vlažniji, količina vode može biti veća. Zato tokom ljetnih dana nije neuobičajeno da iz klima-uređaja kaplje gotovo neprekidno.

Problem nastaje kada je odvod postavljen tako da voda završava na tuđoj terasi, prozoru, fasadi ili javnoj površini.

Kada kapljanje postaje problem?

Nekoliko kapi vode povremeno vjerovatno neće nikome smetati. Međutim, situacija je drugačija kada:

voda neprestano pada na terasu ispod

kvasi veš koji se suši

oštećuje tende ili baštenski namještaj

stvara lokve na terasi

pravi neprijatnu buku tokom noći

ostavlja tragove i fleke na fasadi zgrade

kaplje na prolaznike ispod zgrade

U takvim situacijama problem više nije samo estetski, već utiče na normalno korišćenje stana i zajedničkog prostora.

Prvi korak: razgovarajte sa komšijom

Prije nego što pozovete upravnika zgrade ili razmišljate o prijavi, pokušajte da problem riješite razgovorom.

Mnogi vlasnici stanova nisu ni svjesni da voda iz njihove klime završava na tuđoj terasi. Dovoljno je da ih upozorite na problem kako bi angažovali servisera ili produžili odvodnu cijev.

Najčešće rješenje je jednostavno usmjeravanje kondenzata na mjesto gdje neće smetati drugim stanarima.

Da li komšija mora da riješi problem?

Iako ne postoji poseban zakon koji detaljno reguliše svaku situaciju sa klima-uređajima, važi opšte pravilo da vlasnik stana ne smije korišćenjem svoje nekretnine da ometa druge stanare.

Osim toga, Zakon o obligacionim odnosima predviđa da je svako dužan da nadoknadi štetu koju prouzrokuje drugome. Ukoliko voda iz klima-uređaja ošteti fasadu, tendu, namještaj, podne obloge na terasi ili drugu imovinu, oštećeni može zahtijevati naknadu štete od vlasnika stana iz kojeg problem potiče.

Drugim riječima, ako način na koji je postavljen klima-uređaj nanosi štetu ili stvara smetnje komšijama, vlasnik je dužan da problem otkloni.

Da li su predviđene kazne?

Mnogi vlasnici klima-uređaja nisu svjesni da ih nepropisno sproveden odvod kondenzata može koštati i novčane kazne. Visina kazni zavisi od lokalnih propisa i odluka o komunalnom redu, a razlikuje se za fizička i pravna lica, za koja je kazna višestruko veća.

Osim eventualne prekršajne odgovornosti, vlasnik stana može odgovarati i za štetu koju njegov klima-uređaj prouzrokuje drugom licu.

Kada uključiti upravnika zgrade?

Ako razgovor ne donese rezultat, sljedeći korak je obraćanje profesionalnom ili izabranom upravniku zgrade.

Upravnik može da upozori stanara na problem i pokuša da posreduje kako bi se pronašlo rješenje bez daljih sporova.

U praksi se većina ovakvih situacija završava upravo na ovom koraku.

Šta ako problem i dalje postoji?

Kada komšija uporno odbija da riješi problem, moguće je:

podnijeti pisanu prijavu upravniku zgrade

obratiti se nadležnoj komunalnoj ili građevinskoj inspekciji ukoliko postoje elementi za postupanje

tražiti sudsku zaštitu ako nastane šteta ili ozbiljno ometanje korišćenja stana

Ipak, sudski postupci su najčešće posljednja opcija jer zahtijevaju vrijeme i dodatne troškove.

Dobra vijest je da se većina ovakvih situacija može spriječiti jednostavnim održavanjem i pravilnim postavljanjem odvoda.

Produžite kondenzaciono crijevo do odvoda

Jedno od najjednostavnijih rješenja je produženje kondenzacionog crijeva do najbližeg odvoda. Na taj način voda iz klima-uređaja neće kapati na terasu komšije, fasadu zgrade ili prolaznike, već će se bezbjedno odvoditi tamo gdje joj je mjesto.

Redovno servisirajte klima-uređaj

Tokom rada klime kroz odvod kondenzata prolazi velika količina vode, a vremenom se u crijevu mogu nakupiti prašina, nečistoće, alge i buđ. Ako se odvod zapuši, voda može početi da curi na neželjenim mjestima.

Redovan servis i provjera odvoda pomoći će da klima radi ispravno i spriječiće probleme sa komšijama, ali i moguće kvarove na samom uređaju.

Malo dobre volje često rješava problem

Komšijski odnosi lako mogu da se pokvare zbog naizgled sitnih stvari. Ipak, voda iz klima-uređaja je problem koji se u najvećem broju slučajeva rješava jednostavnom intervencijom i bez velikih troškova.

Zato je razgovor gotovo uvijek najbolji prvi korak. Nekoliko minuta komunikacije često može da spriječi mjesece neprijatnosti, nepotrebne troškove i komšijske sporove.

(4zida)