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Kako izgubiti kilograme bez puno truda?

Autor:

ATV
07.06.2026 18:54

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Foto: Pexels

Gubitak suvišnih kilograma često se doživljava kao dugotrajan i zahtjevan proces, ali određene svakodnevne navike mogu ga učiniti znatno jednostavnijim.

Mali koraci

Umjesto naglih promjena i rigoroznih dijeta, mnogo je važnije usvojiti male korake koje je moguće održavati na duže staze.

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Savremeni način života često podrazumijeva mnogo vremena provedenog sjedeći, bilo na poslu, kod kuće ili pred ekranima. Takve navike mogu doprinijeti postepenom povećanju tjelesne težine, posebno ako nisu praćene redovnom fizičkom aktivnošću i uravnoteženom ishranom.

Jedna od najjednostavnijih promjena koju možete uvesti jeste povećanje unosa vode tokom dana. Zamjena gaziranih i zaslađenih napitaka vodom može pomoći u smanjenju dnevnog unosa kalorija. Kako bi voda bila ukusnija, možete joj dodati kriške limuna, limete ili nekoliko listića mente.

Značaj kretanja

Za uspješnije mršavljenje korisno je i svakodnevno kretanje. Nije neophodno provoditi sate u teretani jer i kraća fizička aktivnost može imati pozitivan učinak. Brza šetnja, vožnja bicikla ili lagane vježbe kod kuće mogu pomoći da tijelo troši više energije tokom dana.

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Pored toga, preporučuje se da na jelovniku bude više voća, povrća i drugih nutritivno vrijednih namirnica, dok bi unos hrane bogate šećerom i zasićenim mastima trebalo postepeno smanjivati. Takav pristup može doprinijeti boljoj kontroli apetita i stvaranju zdravijih prehrambenih navika.

Stepenice umjesto lifta

Osobama koje teško pronalaze vrijeme za vježbanje mogu koristiti male promjene u svakodnevnoj rutini. Korištenje stepenica umjesto lifta, kraće šetnje tokom pauze ili aktivnije obavljanje kućnih poslova jednostavni su načini da se poveća nivo kretanja bez većih odricanja.

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Najvažnije je pronaći navike koje odgovaraju vlastitom načinu života. Dosljednost i postepene promjene često daju bolje rezultate od kratkoročnih i zahtjevnih planova, a upravo takav pristup može pomoći da mršavljenje bude uspješnije i dugoročno održivo, prenosi Dan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

mršavljenje

hodanje

zdravlje

Gubitak kilograma

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