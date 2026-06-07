Satima u koloni: Kolaps na granicama sa svim državama sa kojima BiH graniči

Autor:ATV
Komentari:0
Kolone vozila satima čekaju na prelazak granice sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Duge kolone vozila čekaju na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj i Orašje.
Republika Srpska
Miličević: Stanivuković želi da kupi SDS
Na izlazu iz BiH prema Crnoj Gori čeka se na prelazu Zupci, a na izlazu ka Srbiji na prelazu Karakaj.
Duža su čekanja i na ulazu u BiH iz Srbije na prelazima Rača i Pavlovića most.
Gužva je i na graničnim prelazima Šepak i Višegrad u oba smjera između Srbije i BiH.
Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
7 h0
Društvo
8 h0
Najnovije
17
22
17
16
17
06
16
56
16
47
Trenutno na programu