Satima u koloni: Kolaps na granicama sa svim državama sa kojima BiH graniči

Kolone vozila satima čekaju na prelazak granice sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Duge kolone vozila čekaju na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj i Orašje.

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Na izlazu iz BiH prema Crnoj Gori čeka se na prelazu Zupci, a na izlazu ka Srbiji na prelazu Karakaj.

Duža su čekanja i na ulazu u BiH iz Srbije na prelazima Rača i Pavlovića most.

Gužva je i na graničnim prelazima Šepak i Višegrad u oba smjera između Srbije i BiH.

Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.