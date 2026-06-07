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Satima u koloni: Kolaps na granicama sa svim državama sa kojima BiH graniči

Autor:

ATV
07.06.2026 17:16

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ГП Козарска Дубица
Foto: AMS Republike Srpske

Kolone vozila satima čekaju na prelazak granice sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Duge kolone vozila čekaju na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj i Orašje.

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Na izlazu iz BiH prema Crnoj Gori čeka se na prelazu Zupci, a na izlazu ka Srbiji na prelazu Karakaj.

Duža su čekanja i na ulazu u BiH iz Srbije na prelazima Rača i Pavlovića most.

Gužva je i na graničnim prelazima Šepak i Višegrad u oba smjera između Srbije i BiH.

Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

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