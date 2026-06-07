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Profesor teologije objasnio kako koristiti i čuvati trakice osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice

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ATV
07.06.2026 14:28

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Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.
Foto: Tanjug/Ana Pauković/nr

Trakice koje su vjernici dobijali prilikom poklonjenja Časnom Pojasu Presvete Bogorodice ne djeluju magijski niti automatski već je njihov značaj u molitvi, vjeri i Božijoj blagodati, izjavio je Srni profesor teologije Nenad Božović.

Božović je pojasnio da postoji blagočestiva praksa da bolesni nose trakicu oko struka ili je vežu na bolnom mjestu, uz molitvu.

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- Tom prilikom mogu se moliti kratkim riječima „Presveta Bogorodice, spasi nas“ ili „Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, radi molitava Tvoje Prečiste Majke, pomiluj nas“ - naveo je Božović.

Pritom, kako je naglasio, nije presudna posebna formula molitve, već vjera, pokajanje i povjerenje u Božiju pomoć.

Božović je naveo da su ove trakice osveštane dodirom sa samom svetinjom koja se vijekovima čuva u manastiru Vatopedu na Svetoj Gori i svako ko je pristupio cjelivanju Pojasa dobio je jednu, kao blagoslov svetogorskog manastira.

- Sama trakica je običan komad tkanine, kao što je i Pojas Presvete Bogorodice materijalni predmet. Međutim, pravoslavni hrišćani veruju da Bog po svojoj blagodati deluje i kroz materiju koja je osvećena i povezana sa svetim ličnostima i događajima - rekao je Božović.

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Ukazao je da u Svetom pismu piše da je žena koja je godinama bolovala od teške bolesti ozdravila dotaknuvši se Hristove haljine, a Gospod je tada na njeno iscjeljenje rekao "Vjera tvoja spasla te je".

Ukoliko ove osveštane trakice nekome nisu potrebne, Božović je naveo da se mogu pokloniti drugoj osobi, naročito nekome ko boluje ili prolazi kroz težak životni period.

- Važno je naglasiti da trakice ne deluju magijski niti automatski. Njihov značaj je u molitvi, vjeri i Božijoj blagodati koja djeluje na spasenje i utjehu čovjeka - zaključio je Božović.

Pojas Presvete Bogorodice stigao je iz svetogorskog manastira Vatoped povodom slave Beograda, Spasovdana, i u Spasovdanskoj litiji pronesen kroz centar grada od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save, a juče je vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

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Srpska pravoslavna crkva saopštila je da se Pojasu Presvete Bogorodice u Beogradu poklonilo više od 1.100.000 ljudi.

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Tagovi :

Pojas Presvete Bogorodice

pravoslavlje

hram Svetog Save na Vračaru

vjera

SPC

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