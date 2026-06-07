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Sutra počinje Petrovski post: Vrijeme kada duša traži mir

Autor:

ATV
07.06.2026 08:57

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Православље, црква
Foto: ATV

Za vjernike Srpske pravoslavne crkve sutra počinje Petrovski post, ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola koji su se poslije silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremali za hrišćansku propovijed.

Post, poznat kao Apostolski i Ljetni post, završava se na Petrovdan, 12. jula, praznik posvećen svetiteljima Petru i Pavlu.

Dužina posta je različita i zavisi od datuma proslave Duhova ili Pedesetnice koji spada u pokretne praznike povezane za Vaskrs. Najduže može trajati šest nedjelja, najkraće sedmicu i jedan dan.

Petrovski post spada u jedan od četiri najvažnija godišnja posta koje SPC propisuje svojim kanonima.

Najduži je Veliki ili Časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja, a potom Božićni post koji, takođe, traje više nedjelja i završava se praznikom Hristovog Rođenja.

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Osim Petrovskog, u ljetnom periodu se poštuje i Gospojinski post, pred Veliku Gospojinu, praznik Vaznesenja Bogorodice. Pravoslavni hrišćani dobrovoljno donose odluku o poštovanju posta, a tim podvigom se postiže očišćenje duše i tijela.

Svrha posta, prema pravilima vjere, ne može se postići samo uzdržavanjem od mrsne hrane, već i uzdržavanjem od loših misli, riječi i djela i uz obaveznu molitvu, po uzoru na Spasitelja koji je postio u pustinji i čiji su primjer slijedili Bogorodica i apostoli.

Sveti Jovan Lestvičnik, veliki učitelj vjere, zapisao je u svojim poukama da je "post gašenje plamena tjelesne požude, odstranjenje rđavih misli, spas od ogrubjelosti, olakšica sna".

U narodu vlada uvjerenje da onaj ko može da se uzdrži od prekomjernog jela, ima snage i da se uzdrži od zlih misli i djela.

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Tagovi :

Petrovdanski post

Petrovdan

običaji

pravoslavlje

SPC

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