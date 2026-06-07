Predivne vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 17 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, sedam djevojčica i 10 dječaka, rečeno je u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Doboju, a po jedna beba u Zvorniku, Prijedoru, Bijeljini, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i pet dječaka, u Doboju dva dječaka, u Zvorniku i Bijeljini po jedna djevojčica, a u Prijedoru, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.

Poroda nije bilo u Foči, Trebinju i Nevesinju.