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Predivne vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 17 beba

Autor:

ATV
07.06.2026 08:51

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, sedam djevojčica i 10 dječaka, rečeno je u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Doboju, a po jedna beba u Zvorniku, Prijedoru, Bijeljini, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i pet dječaka, u Doboju dva dječaka, u Zvorniku i Bijeljini po jedna djevojčica, a u Prijedoru, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.

Poroda nije bilo u Foči, Trebinju i Nevesinju.

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Tagovi :

Republika Srpska

rođene bebe

bebe

Porodilišta

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