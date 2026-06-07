Srpska očekuje ruskog predsjednika: Dodik potvrdio planove o dolasku Putina

Autor:ATV
Komentari:0
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za RIA Novosti da se očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.
"Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili. Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to", rekao je Dodik.
Dodik podsjetio da se sa ruskim predsjednikom sastao u Moskvi tokom proslave 9. maja – Dana pobjede.
"Tamo su postignuti dogovori o nekoliko pitanja", dodao je Dodik.
Republika Srpska
Dodik: Srpska se sve jasnije prepoznaje kao faktor stabilnosti
Dodik je ponovio da će krajem septembra opet posjetiti Moskvu.
"Jedino što znam sigurno jeste da ću biti u Moskvi 25. septembra", rekao je Dodik.
U razgovoru sa rusku agenciju je ukazao na to da je Evropa izgubila sve što je mogla, da više nema ekonomiju.
"Mora da dođe ovdje po energiju i tržišta. Kako će im se Rusija obratiti po ovom pitanju je pitanje za rusko rukovodstvo", rekao je Dodik, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Srbija
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
13 h0
Republika Srpska
14 h1
Najnovije
09
30
09
21
09
12
09
06
09
00
Trenutno na programu