Srpska očekuje ruskog predsjednika: Dodik potvrdio planove o dolasku Putina

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za RIA Novosti da se očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.

"Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili. Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to", rekao je Dodik.

Dodik podsjetio da se sa ruskim predsjednikom sastao u Moskvi tokom proslave 9. maja – Dana pobjede.

"Tamo su postignuti dogovori o nekoliko pitanja", dodao je Dodik.

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Dodik je ponovio da će krajem septembra opet posjetiti Moskvu.

"Jedino što znam sigurno jeste da ću biti u Moskvi 25. septembra", rekao je Dodik.

U razgovoru sa rusku agenciju je ukazao na to da je Evropa izgubila sve što je mogla, da više nema ekonomiju.

"Mora da dođe ovdje po energiju i tržišta. Kako će im se Rusija obratiti po ovom pitanju je pitanje za rusko rukovodstvo", rekao je Dodik, prenosi Srna.