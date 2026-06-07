Otkrivena tajna koja se čuvala tri godine: Ubila muža sjekirom, pa ga zazidala u buretu

Slučaj koji je prije dvije godine ledio krv u žilama stanovnicima juga Srbije, a o kojem se i danas priča sa nevjericom, jeste monstruozno ubistvo Ivana Stojanovića (40) koje je počinila njegova supruga Biljana (38).

Tajna, skrivana pune tri godine, izašla je na vidjelo nakon što je Biljana presudila sebi, a njihova kćerka pronašla očev pasoš.

Tragedija je počela da se odmotava u junu 2022. godine kada je pronađeno beživotno tijelo Biljane Stojanović u porodičnoj štali u okolini Niša. Pored nje su pronađeni nož i otrov, a vjerovalo se da je počinila samoubistvo. Međutim, ono što je uslijedilo nakon sahrane šokiralo je javnost.

Pasoš otkrio istinu

Njena kćerka je u kući pronašla pasoš svog oca Ivana, za kojeg se vjerovalo da radi u inostranstvu i da je na službenom putu. Sumnju je dodatno podgrijala činjenica da je u dokumentu pisalo da je Ivan posljednji put ušao u Srbiju još 2019. godine, nakon čega nije napuštao zemlju.

Biljanin stric, koji je policajac, odlučio je da pretraži štalu nakon što je čuo priče da je Biljana pričala kako je tamo "sakrila zlato". Iza pregradnog zida pronašao je bure od 200 litara, koje je bilo zazidano ciglama i ispunjeno slojevima pijeska i betona. Kada je bure oboreno, ugledao je lobanju.

Monstruozan plan i život u laži

Pretpostavlja se da je Biljana 2019. godine, prilikom Ivanovog povratka iz Rusije, ubila muža sjekirom, a potom tijelo sakrila u buretu. U tome joj je, vjerujući u laž da sakrivaju zlato, pomogla njena maćeha, koja je kasnije poligrafski testirana i utvrđeno je da nije znala pravu prirodu zločina.

Biljana je nakon ubistva prekrečila sobu u kojoj je Ivan nastradao i držala je zaključanom, dok je rođacima i djeci godinama slala poruke u njegovo ime, tvrdeći da je na radu u inostranstvu i da nema pristup internetu.

"Sudbina teža od svake riječi"

Brat ubijenog Ivana, Nenad, doživio je životnu dramu koju je teško i zamisliti. Ovo je, nažalost, drugi brat kojeg je izgubio. Prvi brat, Slaviša, poginuo je pred njegovim očima kada je imao samo četiri godine, nakon što ga je slučajno upucao dječak iz sela.

"Svašta sam prošao, žao mi je, rođeni mi je brat. Ali mora da se živi dalje", rekao je ranije Nenad, čija je porodica nakon gubitka Slaviše dobila Ivana, da bi ga 40 godina kasnije izgubila u nezapamćenom zločinu.

Istraga stavila tačku

Iako su mještani dugo sumnjali da je Biljana imala saučesnika, Više javno tužilaštvo u Leskovcu nakon opsežne istrage utvrdilo je da nije bilo drugih učesnika. Poligrafskim testiranjem je potvrđeno da ni njen tadašnji emotivni partner, niti članovi porodice, nisu znali za monstruozan plan koji je Biljana godinama skrivala.

Slučaj je zaključen, ali sjećanje na ovaj jeziv događaj i danas izaziva jezu, ostajući zabilježen kao jedan od najbrutalnijih zločina u novijoj istoriji juga Srbije, prenosi Blic.