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U čast preko 3.000 boraca: 34 godine od osnivanja Druge oklopne brigade

Autor:

ATV
07.06.2026 07:45

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Војска Републике Српске
Foto: ATV

U Banjaluci će danas biti obilježene 34 godine od osnivanja Druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo više od 3.000 boraca.

U Spomen-sobi Druge oklopne brigade u univerzitetskom kampusu u Banjaluci biće služen parastos za poginule, nestale i umrle pripadnike ove vojne formacije i Centra vojnih škola "Rajko Balać".

Na banjalučkom Groblju "Sveti Pantelija" biće položeni vijenci i cvijeće na spomenik palim borcima Vojske Srpske.

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Tagovi :

Vojska Republike Srpske

Druga oklopna brigada

Republika Srpska

obilježavanje

Banjaluka

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