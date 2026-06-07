U čast preko 3.000 boraca: 34 godine od osnivanja Druge oklopne brigade

U Banjaluci će danas biti obilježene 34 godine od osnivanja Druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo više od 3.000 boraca.

U Spomen-sobi Druge oklopne brigade u univerzitetskom kampusu u Banjaluci biće služen parastos za poginule, nestale i umrle pripadnike ove vojne formacije i Centra vojnih škola "Rajko Balać".

Na banjalučkom Groblju "Sveti Pantelija" biće položeni vijenci i cvijeće na spomenik palim borcima Vojske Srpske.