U čast preko 3.000 boraca: 34 godine od osnivanja Druge oklopne brigade

Autor:ATV
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U Banjaluci će danas biti obilježene 34 godine od osnivanja Druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo više od 3.000 boraca.
U Spomen-sobi Druge oklopne brigade u univerzitetskom kampusu u Banjaluci biće služen parastos za poginule, nestale i umrle pripadnike ove vojne formacije i Centra vojnih škola "Rajko Balać".
Na banjalučkom Groblju "Sveti Pantelija" biće položeni vijenci i cvijeće na spomenik palim borcima Vojske Srpske.
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