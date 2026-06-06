Sloboda plaćena najvećom žrtvom: Obilježene 34 godine od proboja "Koridora života"

Obaveza je čuvati Republiku Srpsku i sjećanje na heroje koju su je branili i stvarali. Na današnji dan prije 34 godine počela je jedna od najhumanijih i najznačajnijih operacija u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Operaciju "Koridor života" ne bi bilo moguće izvesti da nije bilo patriotskog duha, sloge i jedinstva koji su krasili Vojsku Republike Srpske, istaknuto je u Ristića Gaju kod Doboja gdje su danas obilježene 34 godine od početka proboja koridora.

Nemjerljive žrtve je Republika Srpska dala za slobodu i otadžbinu. Žarko Vasić je za Srpsku u operaciji „Koridor života“ izgubio sina, brata, zeta i četiri rođaka. Priča, žrtva nije bila uzaludna. Svoje živote su dali da bi danas u ovim krajevima bilo Srba.

"Napravili smo nešto, nije nešto, stvorili smo srpsku republiku koja mnogo znači za Srbe i prema tome trebamo je čuvati", riječi su pripadnika krnjinske brigade Žarka Vasića.

Milenko Milaček, sa 27 godina, u punoj snazi, otišao je u rat i na ratištu ostao do posljednjeg dana. Kako kaže, smrt 12 beba, usljed nedostatka kiseonika, dodatno je pogurala vojsku da oslobodi Koridor. Sa tugom se sjeća svojih ratnih drugova koji su poginuli, ali i onih koji su dali dijelove svoga tijela za Republiku Srpsku.

"Nismo bili naučeni svi i obučeni, ali srcem se išlo i srcem se branilo ognjište naše. Svi smo izgubili nekoga u ovom ratu, ali sada imamo nešto sveto, a to je Republika Srpska", rekao je Milaček.

Prije 34 godine jedinstveno su krenuli u prekid 42 dana duge kopneno-vazdušne blokade i oslobođenje ovih krajeva. Osmog juna 1992. godine, na konačan obračun sa neprijateljem prema Brodu i rijeci Savi, sa Ristića gaja krenula je Krnjinska brigada potpomognuta drugim jedinicama.

"Da organizujem jedinice i da sa prostora Krnjina otjeramo neprijatelja, dušmanina, ne znam kako da ih nazovem i u tome smo uspjeli, jer smo složno, hrabro, organizovano, krenuli prema Derventi", kazao je komandant Operativne grupe Milivoje Simić.

"Povod je kao što svi znamo smrt 12 beba, naravno i ogroman broj ljudskih života koji su ovde bili i u blokadi u smislu nemogućnosti obezbjeđenja i hrane i goriva i osnovnih uslova za život i egzistenciju da se nije krenulo u proboj Koridora ono što svi znamo jeste da su ogromne žrtve date za Republiku Srpsku", dodao je izaslanik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Zoran Benak.

I ne daju se zaboravu. O toj žrtvi mora da znaju i sve buduće generacije.

"Dajemo sebi za obavezu da istoriju o kojoj se pisalo, istoriju koju mi živimo prenesemo na pokoljenja i da se nikada ne zaboravi šta se dešavalo u prošlosti i da izvučemo svi zajedno jednu pouku, koliko je važno da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost i da poštujemo sve ono što su nama ostavili oni koji su dali najvažnije za Republiku Srpsku, a to je život", naglasila je zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.

Na spomeniku podignutom u Ristića gaju uklesana su imena 445 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa Krnjina, kojima su porodice, saborci i pripadnici javnog života položili vijence.