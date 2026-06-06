Nastavljena ''epidemija'' vožnje u kontra smjeru: Novi jeziv snimak sa auto-puta

Autor:ATV
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Na auto-putu Beograd - Niš danas je kod isključenja za Vrčin zabilježen novi slučaj vožnje u kontrasmjeru. Nastavila se "epidemija" vožnje u kontra smjeru ovog proljeća iako su postavljena dva velika saobraćajna znaka na kojima piše da je u pitanju pogrešan smjer i da tuda vozači iz suprotne kolovozne trake ne treba da idu.
Nije jasno kako se dogodio ovaj incident. Snimak je objavila "Instagram" stranica "192_rs" na kom se vidi crni automobil koji mili nakon što je shvatio da je ušao u kontrasmjer.
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U komentaru ispod objave je jedan korisnik napisao da su radovi u toku na isključenju kod Niša i Vrčina i da je to možda zbunilo vozača sa snimka koji je ušao u kontrasmjer.
Svakako su jasno vidljiva dva velika saobraćajna znaka sa upozorenjem da je taj dio puta u suprotnom smjeru, ali je vozač ipak nekako tuda prošao.
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Sudeći po snimku, nije se dogodio sudar. Nije poznato da li je slučaj prijavljen policiji, piše Mondo.
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