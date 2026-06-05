Sud u Prištini potvrdio pritvor za sedmoro Srba

Autor:ATV
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Apelacioni sud u Prištini odbio je danas žalbe advokata i potvrdio pritvor za sedmoro uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice, saopštio je advokat Predrag Miljković.
Osnovni sud u Prištini odredio im je 21. maja pritvor do 30 dana, a privedeni su dva dana ranije, jer su navodno počinili krivično djelo "kršenje slobodnog opredjeljenja birača".
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Iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna.
Zbog protivpravnog hapšenja sedmoro direktora, radnici obrazovnih i zdravstvenih institucija, u znak podrške, već trinaest dana održavaju mirne proteste.
(Tanjug)
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