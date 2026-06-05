Majka pokušala da baci petomjesečnog sina sa balkona, pa da ga zadavi: Horor u Slovačkoj

Majka (15) iz istočne Slovačke osumnjičena je za pokušaj ubistva svog petomjesečnog sina nakon što je, prema navodima policije, pokušala da ga baci sa balkona, a potom i da ga zadavi.

Tragedija je izbjegnuta zahvaljujući brzoj reakciji zaposlene u centru za djecu i porodice, koja je uspjela da zaštiti bebu i pozove policiju.

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Drama se odigrala u ustanovi u kojoj je tinejdžerka bila smještena zajedno sa svojim sinom. Prema informacijama slovačke policije, djevojka je izašla na balkon na prvom spratu držeći dijete u naručju, a zatim ga uhvatila za nogu i podigla naopako iznad ograde.

"Držala je dijete okrenuto glavom nadole prema ogradi balkona i pretila da će ga pustiti", izjavila je portparolka policije Lenka Ivanova.

Prava drama tek je uslijedila nakon što se majka vratila u sobu. Prema navodima istrage, tada je pokušala da zadavi bebu, ali je zaposlena u ustanovi ostala pribrana i uspjela da spriječi najgori mogući ishod.

Odmah nakon incidenta pozvana je policija, čiji su pripadnici brzo stigli na lice mjesta i savladali maloljetnicu. Nakon sprovedenih procedura, smještena je u policijski pritvor.

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Srećom, petomjesečni dječak nije zadobio povrede i trenutno se nalazi na sigurnom, u hraniteljskoj porodici.

Motiv ovog jezivog čina za sada nije poznat. Stručnjaci smatraju da bi odgovore mogla dati psihijatrijska i psihološka vještačenja koja će biti dio istrage.

"Moguće je da se radi o ozbiljnom psihičkom poremećaju, ali će detaljna vještačenja pokazati šta je dovelo do ovakvog ponašanja", navela je psihijatrica Danica Cajsova.

Zbog težine slučaja, istragu je preuzelo Odjeljenje kriminalističke policije u Košicama. Protiv petnaestogodišnjakinje pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja teškog ubistva.

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Za ovo krivično djelo u Slovačkoj je zaprijećena kazna zatvora do 20 godina, ali se u slučaju maloljetnih počinilaca maksimalna kazna umanjuje za polovinu.

(Telegraf.rs)