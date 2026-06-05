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Srpkinja u finalu Rolan Garosa

Autor:

ATV
05.06.2026 18:03

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Ролан Гарос, лоптице
Foto: Tanjug/ AP Photo/Thibault Camus

Srpski tenis ima svoju predstavnicu u borbi za Gren slem trofej i njeno ime je Aleksandra Krunić.

Krunićeva je u tandemu sa Anom Danilinom pobijedila dubl par Aojama - Lijang sa 2-0 u setovima i otišle su u finale.

Meč je trajao oko sat vremena i 45 minuta, a po setovima je bilo 7:5, 6:2 za srpsko - kazahstanski dubl par.

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Prvi ste nije počeo dobro po Krunićevu i Danilinu. Aojama i Lijang su odmah napravile brejk i povele sa 3:0, ali je ključan bio momenat sedmog gema kada je brejk vraćen.

Tada su njih dvije smanjile na 4:3, pa potvrdom brejka izjednačile i onda napravile novi brejk za vođstvo od 6:5.

Nakon osvajanja prvog seta su mirno počele drugi i potom u trećem gemu došle do brejka i za tili čas bilo je 4:2 za tandem Krunić - Danilina.

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I tada se meč približio kraju jer su sjajnom igrom Danilina i Krunić došle do novog brejka i vođstva od 5:2, pa su posao završile na svom servisu i otišle u finale Rolan Garosa.

U finalu će igrati protiv Sinijakove i Taunzend koje su broj jedan u ženskom dublu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Aleksandra Krunić

Rolan Garos 2026

Rolan Garos

tenis

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