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Sabalenka se raspala i na nestvaran način ispala sa Rolan Garosa

Autor:

ATV
03.06.2026 16:41

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Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka na senzacionalan način eliminisana je u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Nju je poslije preokreta eliminisala Dijana Šnajder sa 3:6, 7:5, 6:0, poslije dva časa i 13 minuta igre.

Teško da je neko mogao da pretpostavi da će Sabalenka ispustiti meč u kojem je vodila 1-0 i imala 5:3 u drugom setu.

Prvi period je riješila manje-više rutinski u svoju korist, imala je dva brejka prednosti i u drugom, rezultat 4:1.

Ipak, jedan ribrejk, a onda i još jedan u gemu u kom je Bjeloruskinja servirala za meč, napravile su komplikacije prošlogodišnjoj finalistkinji.

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Ne samo da se Šnajder vratila u igru, nego je vezala čak 10 gemova u nizu i tako stigla do najvećeg trijumfa u karijeri.

Publika na "Šatrijeu" nije mogla da veruje šta se dešava, a Sabalenka je pokazala svu isfrustriranost.

Ruskinji će naredna rivalka, u četvrtak, biti Poljakinja Maja Hvalinskaja. U drugom polufinalu sastaće se Ukrajinka Marta Kostjuk i Ruskinja Mira Andrejeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Arina Sabalenka

Rolan Garos 2026

Rolan Garos

tenis

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