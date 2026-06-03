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Mračna mreža Džefrija Epstajna: Kako je preko modne industrije lovio žrtve po Evropi?

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ATV
03.06.2026 16:30

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Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/AP Photo/Jon Elswick

Džefri Epstajn je sistematski koristio modnu industriju kako bi pronašao svoje žrtve.

Istraživanje koje su sproveli njemački javni emiteri NDR, VDR i list "Zidojče cajtung" otkriva da je najmanje 19 Evropljanki na ovaj način upoznalo osuđenog seksualnog prestupnika, prenosi Dojče vele.

Mreža je posebno ciljala mlade žene koje su se nadale karijeri foto-modela.

Prema saznanjima, najmanje pet osoba regrutovalo je djevojke u Evropi u ime Džefrija Epstajna, predstavljajući se kao skauti za modele. Analizom Epstajnovih dosijea, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, i druge dokumentacije, istraživački tim je identifikovao 19 Evropljanki koje su na taj način upoznale Epstajna. Desetine drugih slučajeva iz Evrope nisu mogle biti pouzdano potvrđene zbog nepotpune dokumentacije, a pretpostavlja se da postoji veliki broj neprijavljenih slučajeva.

Pretraga širom Evrope

Dosijei otkrivaju dosledan obrazac obmane, zavisnosti i seksualne eksploatacije: Epstajnovi skauti tražili su mlade, atraktivne djevojke širom Evrope, obećavajući im uspješne manekenske karijere. Nakon što bi proslijedili njihove fotografije, uz navođenje nacionalnosti i godina, Epstajn bi odlučivao o daljim koracima. Prvi kontakt bi se obično ostvarivao putem Skajpa ili direktnim susretom u jednoj od njegovih rezidencija.

Џефри Епстин

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Taj scenario doživjela je i Mara (ime promijenjeno), koja je identifikovana zahvaljujući nedovoljnom redigovanju Epstajnovih dosijea. Ona je sredinom 2000-ih, kao dvadesetogodišnja djevojka iz Istočne Evrope, u jednom salonu za nokte u Španiji upoznala muškarca koji se predstavio kao Danijel S. On joj je govorio o svojim vezama u modnoj industriji. „Bila sam oduševljena jer sam oduvijek željela da budem model“, prisjeća se ona.

1.800 rezultata u Epstajnovim dosijeima

Pretraga imena Danijela S. u dosijeima daje više od 1.800 rezultata. Riječ je o švedskom državljaninu koji navodno živi u Francuskoj. Između 2005. i 2019. godine, on je Epstajnu poslao fotografije najmanje 52 djevojke, uglavnom Evropljanki. Većina je imala između 18 i 23 godine, a bar jedna od njih je u to vrijeme bila maloljetna.

Danijel S. je uspostavio vezu između Epstajna i Mare, koja je nakon razgovora preko Skajpa otputovala na Floridu, vjerujući da ide na razgovor za posao. Međutim, stvarnost je bila drugačija. „Rekao je da možda manekenstvo nije pravi put, te da bi mi mogao pomoći na druge načine“, rekla je Mara. Uslijedilo je, kako navodi, višegodišnje seksualno zlostavljanje i stvaranje emotivne i finansijske zavisnosti. Danijel S. i njegov advokat nisu odgovorili na upite o ovim navodima, dok je on sam na društvenim mrežama ranije tvrdio da je samo profesionalni izviđač koji nije bio upoznat sa Epstajnovim kriminalnim radnjama.

Ostali saučesnici i istrage

Pored Danijela S., identifikovane su još četiri osobe iz modne industrije koje su navodno radile za Epstajna, uključujući i pokojnog francuskog agenta Žan-Lika Brunela. Advokat Arik Fudali, koji zastupa 11 žrtava, ističe da je Epstajn bio „majstor manipulacije“ koji je znao kako da iskoristi snove mladih djevojaka.

Nakon što je 2022. godine Epstajnova saučesnica Gislejn Maksvel osuđena na 20 godina zatvora, u Sjedinjenim Državama nisu pokrenuti novi postupci. Ipak, nakon objavljivanja dokumenata, zemlje poput Francuske, Poljske i Letonije osnovale su posebne istražne jedinice za trgovinu ljudima. Prema podacima pariskog tužilaštva, oko 20 žena javilo se u vezi sa ovim slučajem, tražeći pravdu za pakao kroz koji su prošle.

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Tagovi :

Džefri Epstajn

Epstajnovi fajlovi

Epstajnova mreža

Trgovina ljudima

modna industrija

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