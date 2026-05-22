Novi tragovi u istrazi: Epstinova pomoćnica otkrila tri nova imena istražiocima

22.05.2026 18:26

Нови трагови у истрази: Епстинова помоћница открила три нова имена истражиоцима
Foto: AP, US District Judge New York

Predsjedavajući Nadzornog odbora Predstavničkog doma Džejms Komer rekao je da je dugogodišnja pomoćnica osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina istražiocima otkrila tri nova imena povezana sa njegovom mrežom zlostavljanja, nazivajući to ključnim tragom u istrazi.

Komer je rekao da je Sara Kelen, Epstinova dugogodišnja pomoćnica, dala istražiocima Predstavničkog doma tri prethodno neobjavljena imena tokom intervjua iza zatvorenih vrata i da će transkript uskoro biti objavljen.

"Nova imena, to je ono što smo čekali. Sada sam optimističniji nego što sam bio dugo vremena", rekao je Komer.

Kelenova, dugogodišnja pomoćnica Epstina, kontroverzna je ličnost zbog navoda da je pomagala u regrutovanju i zlostavljanju djevojčica, iako je sebe opisala kao žrtvu Epstina, a neki posmatrači kažu da je njena uloga bila složena uprkos prethodnoj kontroli policije.

Tokom svjedočenja iza zatvorenih vrata, Kelenova je negirala da je bila Epstinov saučesnik u zavjeri i rekla da ju je on seksualno i psihički zlostavljao, prenosi CNN.

Komer je rekao da neuspjeh Ministarstva pravde da intervjuiše Kelenovu do 2019. godine pokazuje da su istražioci loše vodili slučaj "Epstin".

Pojavljuje se sve više dokaza

"Svaki put kada nekoga privedemo, pojavljuje se više dokaza da je vlada iznevjerila žrtve. To je očigledno", izjavio je Komer.

Dodao je da, nakon što je saslušao svjedočenje Kelenove, vjeruje da je ona bila žrtva Epstinovih zločina, a ne potencijalni saučesnik, prenosi Euronews.

Zastupnik američkih demokrata Radža Krišnamurti rekao je da bi zastupnici mogli tražiti da Kelenovu pozovu na još jedan intervju, tvrdeći da je ostavila nekoliko pitanja bez odgovora tokom dobrovoljnog svjedočenja.

