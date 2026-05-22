Šta je danas odlučeno na sastanku o radu novog graničnog prelaza

Na novom graničnom prelazu u Gradišci danas je održan sastanak kako bi se našlo riješenje za probleme koji su nastali nakon otvaranja graničnog prelaza.

Najavljena su rješenja, ali i otvaranje novih graničnih prelaza koji bi uveliko olakšali i ubrzali protok robe.

Gužve i duga čekanja na novom graničnom prelazu Gradiška predstavljaju problem prevoznicima koji zbog sporijeg protoka robe sate provode u kolonama. Dodatne poteškoće stvorilo je i ograničeno radno vrijeme carinskog terminala zbog čega se teretni saobraćaj posebno usporavao u večernjim časovima. Otežavajuća okolnost je i što u Gradišci trenutno radi samo jedan granični prelaz.

Otvaranje novog graničnog prelaza donijelo je i nove probleme prevoznicima. Iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu da su svjesni problema i da pokušavaju da nađu adekvatno rješenje kako bi ubrzali protok vozila.

"Činjenica je da je do 12 sati iz carinskog terminala završen proces carinjenja za preko 140 kamiona, ali oni su izašli i ušlo je novih 117 kamiona. Da bi ubrazli taj proces dogovoreno je da će carinska služba četvrtkom i petkom raditi ne do 20 sati, nego do 22 časa. Na taj način ćemo ubrzati taj proces u ta dva dana", rekao je Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci spasilo je Srpsku od ekonomskog kolapsa, ali nam je neophodno još graničnih prelaza, istakao je Goran Račić.

"Nama su potrebna oba granična prelaza u Gradišci, ali su nam potrebni granični prelazi i u Svilaju i Izačiću jer bi na taj način rasteretili taj dio graničnih prelaza i omogućili privredi da lakše funkcioniše i da uz manje troškove i kraće prevozne rute mogu doći do svojih konačnih destinacija", kaže Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

BiH i dalje ima problem sa prohodnošću vozila na graničnim prelazima. Zato je veoma značajno što su institucije donijele odluku da povećaju broj graničnih prelaza, poručio je Saša Trivić.

"Mislim da ovaj granični prelaz nije samo rješenje problema srušenog mosta jer ćemo na ovaj način ostvariti ogromne uštede za privredu koje se odražavaju u bržem protoku kroz carinski terminal. Naravno, i današnji sastanak će dati određene aktivnosti koje će još više ubrzati. Očekujemo smanjenje troškova i brži prolazak kroz ovaj granični prelaz", poručuje Saša Trivić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

U pripremi je još jedan savremeni granični prelaz na Rači. Problem je što taj prelaz i dalje ne postoji u sistematizaciji. Iz uprave za indirektno oporezivanje BiH ističu da se nadaju da se neće ponoviti situacija da imamo dva granična prelaza, od kojih radi samo jedan, jer se jednim graničnim prelazom ne mogu riješiti velike gužve.