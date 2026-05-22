Dva Đorđa, dva junaka: Herojski čin policajaca

O dva policijska službenika dva Đorđa od četvrtka priča cijela Hercegovina. Spasili su djevojku iz Trebišnjice. Sada su stali pred kameru ATV-a.

Zazvonio je telefon u stanici, stigla je prijava da je jedna mlada djevojka u Trebišnjici. Za dva Đorđa dva policijska službenika dileme nije bilo, na lokaciju su stigli za nekoliko minuta.

"Dolaskom na navedenu adresu zatekli smo jednu djevojku koja je u vodi i bio joj je jedan građanin priskočio u pomoć. Bez razmišljanja je odmah kolega Mišković uskočio u vodu i pružili smo pomoć djevojci", priča za ATV Đorđe Vučetić, mlađi policajac u PS Trebinje.

Pružili su pomoć i spasili jedan mladi život. Mišković za ATV priča da vremena za razmišljanje nije imao. Posebno je zahvalan slučajnom prolazniku koji je odigrao najvažniju ulogu.

"Odmah sam preskočio ovaj zid tu i krenuo sam da je izvučemo iz vode. Cura je bila dezorijentisana i prepadnuta i nekako smo uz pomoć kolege i tog gospodina koji je bio slučajni prolaznik pomogli da je izvučemo na obalu", ispričao nam je Đorđe Mišković, pomoćnik komandira PS Trebinje.

Na obali je već bila služba Hitne pomoći, vatrogasci, građani. Empatija na svu sreću još uvijek postoji.

"Najvažnije je da se sve dobro završilo bez velikih posljedica. I u ovom slučaju je bitno što ima i dalje empatije u ljudima jer taj čovjek koji je naišao osjetio je empatiju i skočio da pomogne i mi smo tu uvijek", kaže Mišković.

"U puno situacija se da pomažemo ljudima, nismo samo tu da kažnjavamo. Tako da fantastičan osjećaj", govori za ATV Vučetić.

Fantastičan osjećaj je i za cijeli MUP jer ih ovi mladi i hrabri ljudi svojim herojskim djelima predstavljaju na najbolji mogući način.