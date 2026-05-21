Trebinjski policajci spasili ženu od utapanja

Policijska stanica Trebinje je danas oko 15:,40 časova zaprimila prijavu da je nepoznata ženska osoba skočila u rijeku Trebišnjicu.

Odmah nakon primanja prijave, policijski službenici su izašli na lice mjesta, ugazili u rijeku i ženu izvukli na suvo.

Nakon izvlačenja, na mjesto događaja stigla je hitna pomoć kako bi se ženi pružila adekvatna medicinska njega.

Ovo je još jedan dokaz da je posao policijskih službenika human i prije svega da su u službi građana.