Dodik: SNSD je pobjednik izbora

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je cilj pobjeda kandidata ove stranke za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini, a sa koalicijom dvotrećinska parlamentarna većina.

Dodik je poručio da je SNSD nezaobilazni pobjednik opštih izbora i da će u epicentru njegove kampanje biti porodica.

"U Srpskoj ima više od 400.000 porodica. Prići ćemo svakoj, i onoj koja simpatiše SNSD i onoj koja ne simpatiše, da im objasnimo kako smo se borili u prethodnom periodu u vrlo neobičnim i teškim okolnostima da se izborimo za ono što danas jeste Republika Srpska", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sjednice Glavnog odbora SNSD-a.

Dodik je poručio da je Republika Srpska finansijski stabilna, da raste njena privreda sa više od 5.000 novih preduzetnika u odnosu na 2020. godinu.

"Tri odsto naših ljudi su vlasnici preduzeća, preduzetnici koji nose poslovne aktivnosti u Srpskoj", istakao je Dodik i naglasio da žele da pomognu porodicama koje su u teškoj situaciji.

On je dodao da SNSD prati situaciju na globalnom nivou i da u skladu s tim odmjerava svoje politike, nudeći srpskom narodu sigurnost, bezbjednost i mir, kroz ulaganja koja trenutno iznose 6,6 milijardi KM.

"Redovnim usvajanjem budžeta obezbjeđujemo i generišemo aktivnosti na 40 odsto ekonomije. Povećali smo plate, penzije, što ćemo učiniti još jednom ove godine. Povećali smo borački dodatak, koji je usaglašen sa boračkim strukturama", naveo je Dodik.

On je dodao da je mladima olakšan pristup potencijalima Republike Srpske, koji se ogleda u smanjenju pripravničkog staža sa 12 na šest mjeseci.

"Svaki mladi čovjek koji završi fakultet nakon šest mjeseci može da se pojavi pred bankom da aplicira za kredit. Jednako i za srednju školu, sa šest na tri mjeseca", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, SNSD je djelovanjem u vlasti obezbijedio da svaki osnovac u Srpskoj ove godine dobije besplatne udžbenike.

"SNSD ima sa čime da ide u predstojeće izbore, imaćemo najbolje kandidate, ljude koji imaju iskustva. SNSD je riznica najvećeg kadrovskog resursa u BiH", zaključio je Dodik.