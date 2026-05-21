Završena sjednica Glavnog odbora SNSD-a: Podrška sporazumu koalicije

Glavni odbor SNSD-a dao je podršku sporazumu vladajuće koalicije u Republici Srpskoj o zajedničkom nastupu na izborima.

Prema ovom sporazumu, vladajuća koalicija imaće zajedničke kandidate na izborima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, dok će izaći sa pojedinačnim listama za Narodnu skupštinu Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Sjednica GO SNSD-a

Sjednica Glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu održana je u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci.