Ovo su ciljevi SNSD-a predstavljeni na Glavnom odboru

Na sjednici Glavnog odbora SNSD-a, u proširenom sastavu, u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci predstavljeni su glavni ciljevi za predstojeće opšte izbore.

Među glavnim ciljevima su pobjeda kandidata za predsjednika Republike Srpske i kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Takođe, cilj je i da stranka osvoji najveći broj poslanika u Narodnoj skupštini Srpske, te da se obezbijedi dvotrećinska većina zajedno sa koalicionim partnerima.

Cilj je i najveći broj poslanika u Predstavničkom domu PS BiH - 10 mandata zajedno sa koalicionim partnerima.

Podsjećamo, vladajuća koalicija juče je usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će kandidati za inokosne funkcije biti iz redova SNSD-a.

Dodik je poručio da se u septembru očekuje novo povećanje plata i penzija, i da Srpska ima investicioni potencijal od 6.6 milijardi evra.