Ovo su ciljevi SNSD-a predstavljeni na Glavnom odboru

Autor:Stevan Lulić
Na sjednici Glavnog odbora SNSD-a, u proširenom sastavu, u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci predstavljeni su glavni ciljevi za predstojeće opšte izbore.
Među glavnim ciljevima su pobjeda kandidata za predsjednika Republike Srpske i kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH.
Sjednica Glavnog odbora SNSD-a - prepuna dvorana ''Borik''
Takođe, cilj je i da stranka osvoji najveći broj poslanika u Narodnoj skupštini Srpske, te da se obezbijedi dvotrećinska većina zajedno sa koalicionim partnerima.
Cilj je i najveći broj poslanika u Predstavničkom domu PS BiH - 10 mandata zajedno sa koalicionim partnerima.
Podsjećamo, vladajuća koalicija juče je usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.
Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će kandidati za inokosne funkcije biti iz redova SNSD-a.
Dodik je poručio da se u septembru očekuje novo povećanje plata i penzija, i da Srpska ima investicioni potencijal od 6.6 milijardi evra.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
