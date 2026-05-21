Sjednica Glavnog odbora SNSD-a - prepuna dvorana ''Borik''

Sjednica Glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu pola je u 17 časova u prepunoj dvorani "Borik" u Banjaluci.

Vladajuća koalicija juče je usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će kandidati za inokosne funkcije biti iz redova SNSD-a.

Dodik je poručio da se u septembru očekuje novo povećanje plata i penzija, i da Srpska ima investicioni potencijal od 6.6 milijardi evra.