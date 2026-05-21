Više od 61 milion KM za projekte u 17 opština i gradova Srpske

Više od 61 miliona konvertibilnih maraka biće obezbijeđeno iz budžeta Republike Srpske za projekte u 17 gradova i opština, odlučeno je na sjednici Vlade.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 11. sjednici, više informacija o potrebi finansiranja projekata iz sredstava Javnih investicija u više opština i gradova u Republici Srpskoj koji će u skladu sa mogućnostima finansiranja i raspoloživosti budžetskih sredstava biti finansirani sa ukupno 61.300.000 KM.

Radi se o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja.

Prema usvojenom zaključku, u Gradu Prijedor biće podržana sanacija osnovnih i srednjih škola u vrijednosti 2.500.000 KM. Sanacija će obuhvatati 11 osnovnih i više srednjih škola, s ciljem unaprijeđenja energetske efikasnosti i bezbjednosti učenika.

Planirano je da u Prijedoru bude finansijski podržana i izgradnja koncertne dvorane Muzičke škole „Savo Balaban“ sa ukupno 1.000.000 KM. Investicija u ovu dvoranu je direktna podrška za više od 100 učenika koji godišnje predstavljaju grad i Republiku i osvajaju najviša priznanja.

Takođe, u Prijedoru je planirana podrška od 3.000.000 KM za završetak unutrašnjosti objekta dvorane na Urijama, te podrška u iznosu 3.000.000 KM za izgradnju kanalizacije u naselju Tukovi.

U Gradu Trebinje će biti podržana izgradnja novog objekta „Gimnazije“ sa 4.000.000 KM. Značajan dio radova je izveden sredstvima donatora, shodno odlukama Skupštine Grada kojima je prihvaćeno Pismo namjere i data saglasnost za realizaciju ovoga izuzetno značajnog Projekta za sistem obrazovanja.

U Trebinju će biti podržan i završetak radova na višestambenom objektu od 15 stanova za kategorije socijalnog stanovanja koji su ostali nezavršeni iz razloga zatvaranja Regionalnog stambenog programa. Vrijednost projekta je 900.000,00 KM.

Usvojena je i informacija o potrebi finansiranja kapitalnih projekata u gradu Gradiška ukupne vrijednosti 8.000.000 KM koji su neophodni za dalji urbani razvoj, unapređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i za stvaranje uslova za nove privredne i stambene zone. Osim navedenog, usvojena je i informacija o prioritetnom Kapitalnom projektu radova na obnovi i rekonstrukciji srednjovjekovnog manastira Karanovac u Kijevcima kod Gradiške.

Razmatrana je i usvojena Informacija o potrebi finansiranja prioritetnih kapitalnih projekata u Gradu Laktaši u ukupnom iznosu od 6.000.000 KM, koji će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvalitete života građana.

Riječ je o projektima koji se odnose na izgradnju kanalizacione mreže u naselju Trn, asfaltiranje, izgradnju i rehabilitaciju lokalnih i nekategorisanih puteva, te izgradnju pješačke staze u naselju Veliko Blaško.

Među usvojenim informacijama o prioritetnim kapitalnim projektima su i projekti „Nastavak izgradnje parohijske sale u Slatini“. Ova sala nalazi se u sklopu postojećeg kompleksa sa sjeverne strane parohijskog hrama Svetog Apostola Petra i Pavla u Slatini, a biće namijenjena za potrebe lokalnog stanovništva.

Usvojen je i zaključak o potrebni finansiranja prioritetnog kapitalnog projekta „Podrška infrastrukturnim projektima u opštini Milići“. U skladu sa mogućnostima finansiranja i raspoloživosti budžetskih sredstava biće podržani projekat rekonstrukcije starog dijela zgrade obdaništa uz poboljšanje energetske efikasnosti, te asfaltirano 15 kilometara lokalnih puteva i ulica na području opštine Milići.

Na sjednici Vlade su razmatrane i informacije o potrebama opštine Čelinac i usvojen zaključak da se u skladu sa mogućnostima finansiranja iz Budžeta Republike Srpske finansira projekat „Izgradnje mosta na rijeci Vrbanji sa priključnim saobraćajnicama“. Izgradnja mosta na rijeci Vrbanji u iznosu od 1.400.000,00 KM ima višestruki značaj, prije svega u pogledu poboljšanja saobraćajne povezanosti, povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, kao i omogućavanja ravnomjernog razvoja svih dijelova opštine.

Na području opštine Šekovići biće podržani prioritetni kapitalni projekti uređenja i regulacije korita rijeke Drinjače u dužini od 350 metara, u vrijednosti 2.000.000 KM, te izgradnja vodovodnog sistema za snabdijevanja vodom Mjesne zajednice Kaštijelj u iznosu od 400.000 KM.

Prema usvojenoj informaciji, u opštini Rogatica će biti podržano više kapitalnih projekata čija realizacija bi značajno pomogla unapređenju uslova života i rada građana opštine Rogatica. Za navedene planirane i započete investicije je izrađena projektna i tehnička dokumentacija te se odobrava iznos od 2.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske je razmatrala informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu „Rekonstrukcija starog hotela u opštini Šamac“, usvojila je sa zaključkom da se ovaj projekat podrži u skladu sa mogućnostima finansiranja iz Budžeta Republike Srpske. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.130.391,45 KM sa PDV-om.

Hotel „Grand“ je izgrađen 1912. godine i predstavlja jedan od ključnih objekata u procesu urbanog i društvenog razvoja grada početkom 20. vijeka. Usljed starosti objekta i posljedica poplava iz maja 2014. godine, objekat je pretrpio značajna oštećenja i danas se nalazi u izrazito lošem stanju. Predviđena buduća namjena objekta uključuje smještaj organizacija civilnog društva, omladinskih i drugih javnih organizacija na spratovima, dok bi prizemlje imalo kombinovanu javnu i komercijalnu funkciju.

Razmatrana je i usvojena Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Izgradnja saobraćajnice u naselju Tvrdimići u opštini Istočno Novo Sarajevo“. U planu je da se izgradi kompletna saobraćajnica u dužini od preko 1200 metara sa pratećom pješačkom i biciklističkom stazom.

Vlada je usvojila zaključak da na osnovu usvojene Informacije o prioritetnom kapitalnom projektu u skladu sa „Opremanje vrtića u opštini Pelagićevo“, koji će biti finansiran iz Budžeta Republike Srpske u skladu sa mogućnostima. Ukupna procijenjena vrijednost preostalih radova i opreme iznosi 771.592,74 KM, a Opština Pelagićevo za ove namjene planira obezbijediti dio sredstava iz sopstvenog budžeta. Izgradnja i opremanje vrtića predstavlja jedan od prioritetnih projekata. Realizacijom projekta, omogućilo bi se adekvatno zbrinjavanje djece, unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i stvaranje boljih uslova za demografski razvoj opštine.

U Opštini Jezero planirano je da u skladu sa mogućnostima iz Budžeta Republike Srpske budu finansirana dva kapitalna projekta: regulacija vodotoka – ukoričenje rijeke Jošavke u visini 1.600.000 KM, te izgradnje Paviljona/Galerije kulture u iznosu od 650.000 KM. Paviljon/galerija kulture bi bio savremeni, multimedijalni i višenamjenski objekat koji bi predstavljao centar kulturnih, edukativnih i turističkih dešavanja u ovoj lokalnoj zajednici.

Vlada je razmatrala informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu „Izgradnja stambene zgrade u Donjoj Previji, opština Ribnik“, koji će biti podržan iz Budžeta Republike Srpske.

Predmetnim projektom planirana je izgradnja stambene zgrade sa 11 stambenih jedinica, od čega je 9 stambenih jedinica namijenjeno mladim bračnim parovima, a 2 stambene jedinice pripadnicima boračkih kategorija, sa ciljem poboljšanja uslova stanovanja, zadržavanja stanovništva i podrške socijalno osjetljivim kategorijama.

Takođe, razmatrana je i usvojena Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu „Završetak izgradnje sistema vodosnabdijevanja u centralnom dijelu opštine Oštra Luka“. Za izvođenje radova i stavljanje sistema vodosnabdijevanja u funkciju, navode da im je potreban iznos od 2.500.000 KM. Opština Oštra Luka je uz pomoć Vlade Republike Srpske izgradila prvu fazu sistema vodosnabdijevanja u centralnom dijelu opštine (dio glavnog cjevovoda u dužini od cca 3.400 metara). Međutim, ostao je veliki dio radova koje je potrebno izvesti, kako bi se izgradnja cijelog sistema privela kraju. Stavljanjem navedenog vodovoda u funkciju, stvorili bi se preduslovi za ostanak i opstanak građana na prostoru Opštine.

Vlada je usvojila i Informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu „Podrška infrastrukturnim projektima u opštini Petrovo“ koji za cilj imaju unapređenje uslova života, te će u skladu sa mogućnostima iz budžeta Republike Srpske biti podržani sljedeći projekti: proširenje vrtića u iznosu od 300.000 KM, izgradnja trotoara vrijednosti 160.000 KM, te dogradnja fiskulturne sale (izgradnja tribina i učionice) u iznosu od 526.500 KM. Projekat je usmjeren na poboljšanje uslova za nastavu fizičkog vaspitanja i razvoja sporta kod mladih.

Vlada je razmatrala i usvojila informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu „Izgradnja parohijskog doma - prateći objekat Sabornog hrama Hrista Spasitelja - nastavak finansiranja“ u Gradu Banja Luka i prateći zaključak o finansijskoj podršci Crkvenoj opštini s ciljem uspješnog i blagovremenog okončanja projekta.

Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini, sa raspodjelom sredstava. Izmjene se odnose na projekat Adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica Kozarska Dubica“ - nastavak finansiranja u periodu 2025-2027. godina. U ovom projektu odobrena sredstva namijenjena za nastavak izgradnje umanjuju se u skladu sa zahtjevom nosioca projekta i realociraju na novi projekat „Nabavka medicinske opreme za potrebe JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica Kozarska Dubica“.

Izmjenama je dodat i projekat 'Izgradnja crpne stanice bunara B2 i potisnog cjevovoda u Gornjim Srđevićima i Izrada priključnog cjevovoda za Manastir Osovica' na području opštine Srbac, u iznosu od 500.000 KM.

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova izmijeni i dopuni, a kako bi se bezbjednost prometa eksplozivnih materija podigla na viši nivo.

Takođe, uzimajući u obzir činjenicu da se na tržište Republike Srpske uvoze eksplozivne materija i zapaljive tečnosti i gasovi iz zemalja u regionu, kao i da privredni subjekti iz Republike Srpske nastupaju na stranim tržištima, bilo je potrebno da se pojedine odredbe Zakona usklade sa pravnom regulativom prometa eksplozivnih materija zemalja u regionu, a kako bi se, uz poštovanje odgovarajućih mjera bezbjednosti, unaprijedio nesmetan promet eksplozivnih materija.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se Zakon o prevozu opasnih materija uskladi sa propisima zemalja u regionu, kao i sa potrebama privredne zajednice, a u cilju identifikovanja i jasnog definisanja nadležnosti institucija u ovoj oblasti, te unapređenja bezbjednosti saobraćaja, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, njihove imovine i životne sredine, i otklanjanja nedostataka koji su uočeni u sprovođenju ovog zakona. Shodno navedenom, predloženim odredbama propisuje se uspostavljanje jasnih obaveza i odgovornosti svih učesnika u prevozu opasnih materija i poboljšanje stručne osposobljenosti učesnika u prevozu opasnih materija u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova, te su povećani određeni iznosi novčanih kazni za prekršaje propisane ovim zakonom kako bi se preventivno pokušalo uticati na smanjenje prekršaja u ovoj oblasti, što u konačnici znači viši nivo zaštite za sve učesnike u prevozu opasnih materija.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o obezbjeđenju finansijskih sredstava za realizaciju investicionih projekata JZU Bolnica Gradiška. U skladu sa tim, predviđeno je da se u Budžetu Republike Srpske za 2026. godinu obezbijede nedostajuća sredstva potrebna za finansiranje projekata od posebnog značaja za Bolnicu, u procijenjenom iznosu od 4.132.846,00 KM sa PDV-om. To obuhvata potpunu sanaciju krova, zamjenu dva električna lifta, rekonstrukciju bolničke kuhinje, opremanje oftamološke operacione sale, te nabavku savremene medicinske opreme, a realizacija ovih projekata je predviđena Strateškim planom Bolnice.

Vlada Republike Srpske usvojila je i informacije o potrebi obezbjeđenja sredstava za nabavku savremene medicinske opreme za JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo i JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica. U skladu sa tim, u okviru Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, potrebno je obezbijediti ukupno 8.000.000,00 KM sa PDV-om za nabavku opreme u ovim ustanovama, u cilju unapređenja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, kao i obezbjeđenja pravovremene i pouzdane dijagnostike.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbjeđenju finansijskih sredstava za realizaciju Projekta energetske sanacije zgrade Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te zadužuje Ministarstvo finansija i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje da obezbijede finansijska sredstva u iznosu od 5.000.000 KM sa PDV-om za realizaciju ovog projekta. Realizacija projekta omogućila bi smanjenje utroška energenata (posebno grijanja) i emisije ugljendioksida i drugih štetnih gasova. Projekat ima i jaku socijalnu dimenziju, jer poboljšanje uslova za studiranje i rad pozitivno utiče na kvalitet obrazovanja, što je od posebne važnosti u kontekstu zainteresovanosti mladih za studiranje na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj.