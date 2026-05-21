Viškoviću najveće priznanje opštine Nevesinje

Na svečanoj sjednici nevesinjske Skupštine povodom slave opštine - Spasovdana danas su uručena opštinska priznanja i zahvalnice, a najviše priznanje - Povelja opštine pripala je v.d. direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovanu Viškoviću za izuzetan doprinos razvoju infrastrukture i unapređenju kvaliteta života stanovnika tokom mandata predsjednika Vlade Srpske.

Višković je nakon uručenja rekao da mu je velika čast primiti ovo priznanje i da je to rezultat odgovornog rada.

"Ulagali smo u Republiku Srpsku od Trebinja do Novog Grada, a najbolji primjer je upravo Nevesinje", istakao je Višković, prenosi SRNA.

On je naveo da je centar Nevesinja danas na ponos i opština koja ima budućnost, te podsjetio da je ranije infrastruktura bila katastrofalna i da ljudi nisu imali vodu.

Višković je istakao da su načelnik Nevesinja i lokalna vlast bili iskren partner koji je svaku doznačenu KM utrošio odgovorno.

Kada je riječ o velikim projektima u Hercegovini, Višković je naveo da će

radovi na HE "Dabar" uskoro biti intenzivirani i da će projekat, koji je važan za cijelu Republiku Srpsku, biti završen, te da će Nevesinje imati sredstva od naknada, a biće otvorena i nova radna mjesta.

"Kada smo donosili odluke, obezbjeđivali finansije znali smo šta taj projekat znači za budućnost ovog naroda. Postoje infrastrukturni projekti koji se moraju pokrenuti. Jedan od njih je put od Tjentišta prema Foči, izabran je izvođač za dio puta od Klinja prema Vrbi, a uskoro će biti riješeno i pitanje prevoja Žegulja. To bi trebalo doprinijeti boljitku života na ovim prostorima", naveo je Višković u Domu kulture "Nebojša Glogovac".

On je istakao da "Autoputevi Republike Srpske" pripremaju projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju dijela Jadransko-jonske magistrale koja kreće od Italije i završava se u Grčkoj.

Hronika U akciji SIPA uhapšen Prijedorčanin, oduzeta dva kilograma kokaina

"Ona dijelom prolazi kroz Hercegovinu, u dužini od 55 kilometara, od Stoca prema Andrijevici. Izgradnjom tog auto-puta i završetkom ovih saobraćajnica Hercegovina će riješiti svoju infrastrukturu. Dinamika realizacije ovog projekta maksimalno je ubrzana. Moramo dobiti idejni projekat koji će ići na Narodnu skupštinu. Osim Kineza, zainteresovane su i američke kompanije i, najvjerovatnije, će one raditi taj projekat, jer su na neki način već uključene u to u Crnoj Gori i FBiH. Očekujemo sastanak već 29. maja i vjerovatno će tada biti potpisan memorandum", naveo je Višković.

Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović istakao je da opština ima veliku pomoć Vlade Republike Srpske, ali i Srbije, da se novac troši domaćinski i da opravdaju sve što dobiju.

On je naveo da se u Nevesinju gradi, da stanovništvo želi da ostane u ovoj opštini, u kojoj je ove godine u osnovne škole upisano 100 učenika, što je dobar pokazatelj.

Prema njegovim riječima, ove godine, uz izgradnju cjevovoda, planirana je i obnova škola, dok će 1,2 miliona KM biti utrošeno za sanaciju seoskih i puteva u prigradskim naseljima, oko 500.000 KM za vodovod "Hrast", oko 400.000 za vodovod "Čanje", te još 400.000 KM za proširenje vrtića, sredstvima iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

"Budžet je 2016. godine iznosio 6,5 miliona KM, a danas je 19 miliona KM. Radimo odgovorno i ulažemo u infrastrukturu. Možemo stvarati uslove i privredni ambijent kako bi privatnici ulagali i zapošljavali, a mi smo na pravom putu", poručio je Avdalović.

Svijet Građani upozoreni, proglašena uzbuna: Hitno dignuti NATO avioni

On je podsjetio da su prošlu godinu obilježila dva velika jubileja, 150 godina Nevesinjske puške i 150 godina Nevesinjske olimpijade.

Avdalović je podsjetio da su obilježavanje 150 godina Nevesinjske puške, jednog od najznačajnijih događaja iz srpske istorije, zajednički organizovali Republika Srpska, Srbija i opština Nevesinje, te da je taj događaj bio na čast i ponos cijelog naroda. On je istakao i da je Nevesinjska olimpijada izrasla u najveću tradicionalnu, sportsku i turističku manifestaciju u Hercegovini, ali i šire, te da o njenom značaju govori i to što okupi i do 20.000 ljudi.

"Zbog tih jubileja i troškova možda su nam investicije bile nešto manje, ali smo održali kontinuitet. Nastavili smo sa projektima i mnogo je uloženo u infrastrukturu, izgradnju pomoćnog stadiona i drugo. Sada smo se potrudili i obezbijedili sredstva, pa će oko šest miliona KM biti uloženo u infrastrukturne projekte", rekao je Avdalović.

Plaketa "Sveti Dimitrije" uručena je Udruženju za d‌jecu i omladinu sa posebnim potrebama "Moja nada" iz Nevesinja za neumoran rad, humanost i nemjerljiv doprinos socijalnoj inkluziji najosjetljivijih kategorija društva, Jeleni Božović, uredniku redakcije "Aktuelnosti" RTS-a za izuzetan doprinos promociji opštine Nevesinje na javnom servisu Srbije, kao i Dejanu Stošiću, direktoru Radne jedinice "Pošte Srbije" u Smederevu za izuzetan doprinos jačanju duhovnih, kulturnih i bratskih veza između Hercegovine i Srbije, te višegodišnju posvećenost najmlađim naraštajima.

Zahvalnice načelnika opštine Nevesinje dobili su poljoprivrednici Momčilo Fržović, Radivoje Savić, Marko Milović, Kristijan Vukosav, Dejan Spremo, Radmilo Gragovac, Drago Šiljegović, Miloš Musić, Džemal Mušinović i Duško Vujović za unapređenje vodosnabdijevanja, kao i Slobodan Pudar za izradu umjetnina.

Nevesinje danas proslavlja Spasovdan, krsnu slavu opštine i Sabornog hrama.