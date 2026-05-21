Sahranjena Dobrila Kukolj

Dugogodišnji predsjednik banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci u prisustvu članova porodice, Udruženja i brojnih poštovalaca.

Prije sahrane u Kulturnom centru Banski dvor održana je komemoracija povodom njene smrti, kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske.

Kukoljeva je bila zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata.

Kao desetogodišnja djevojčica odvedena je u ustaški logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena tri mjeseca. Ustaše su joj uništile djetinjstvo, život i porodicu, prenosi Srna.

Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, a dok ju je zdravlje služilo posjećivala je manastir Jasenovac i Spomen-područje Donja Gradina.

Dobrila Kukolj preminula je juče u Banjaluci u 94. godini.