Mame se potukle na maturi u Cazinu, očevi ih razdvajali

Društvenim mrežama već dva dana kruži snimak grupe žena koje se tuku. Snimak je nastao u Bosni i Hercegovini, preciznije u Cazinu.
Navodno, piše uz video na profilu Cazin čaršija na Instagramu, riječ je o majkama koje su se potukle na maturskoj večeri svoje djece u tom gradu.
"Dok su maturanti slavili kraj jednog životnog poglavlja, veče u Cazinu obilježila je i neprijatna scena među roditeljima. Umjesto podrške i ponosa, došlo je do svađe i fizičkog obračuna koji je šokirao prisutne.
Matura treba biti noć uspomena, muzike i osmijeha mladih ljudi, a ne mjesto sukoba i ružnih scena pred djecom koja su čekala svoj najljepši trenutak", navodi se.
Na snimku se vidi da se incident dogodio u Drugoj srednjoj školi "Cazin", a uzrok svega je navodno naguravanje pored crvenog tepiha kojim su prolazili maturanti kako bi se zauzela bolja pozicija za fotografisanje. Prisutni očevi pokušavali su razdvojiti majke maturanata i spriječiti da situacija eskalira.
