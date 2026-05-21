Danas ponegdje kratkotrajna kiša

Autor:ATV
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas se tokom dana očekuje razvoj oblačnosti koji će ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom.
Na jugu Hercegovine biće sunčano i toplo tokom većeg dijela dana, saopšteno je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće umjeren vjetar i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini jaka, na udare i olujna bura.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.
U Republici Srpskoj i FBiH jutros je uglavom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na zapadu i sjeverozapadu je pretežno oblačno vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Srna.
Temperatura u 7.00 časova: Rudo i Čemerno osam, Han Pijesak i Sarajevo devet, Višegrad 10, Mrkonjić Grad i Ribnik 11, Doboj, Tuzla i Mostar 12, Banjaluka, Bihać i Bileća 13, Prijedor, Brčko i Novi Grad 14, Bijeljina 16, Trebinje 18 stepeni Celzijusovih.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu