Više ulica i naselja danas bez struje

ATV
21.05.2026 06:54

Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od 8.30 do 10.30 časova biti dio Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dodali su da napajanja električnom energijom neće biti ni u dijelu naselja Mišin Han od devet do 15 časova.

"Struje neće biti ni u dijelovima ulica Ilije Garašanina, Majora Drage Bajalovića, Mire Cikote, Hajduk Veljka, Luke Vukalovića, Knjaza Miloša, Milana Cvijetića, Branka Perduva, Poljskog partizanskog bataljona i Save Tekelije te u dijelu naselja Petrićevac od 10.30 do 12 časova", naveli su oni.

Od 11 do 13 časova, kako kažu, napajanja električnom energijom neće biti u dijelovima ulica Krajiških brigada i Ranka Šipke.

"Bez struje će biti i ulica Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića od devet do 14 časova", kazali su iz ovog preduzeća.

