Australija se suočava sa najvećom epidemijom difterije u zadnjih nekoliko decenija

21.05.2026 07:35

Foto: pexels/SHVETS production

Australija se vjerovatno suočava sa „najvećom epidemijom difterije“ u posljednjih nekoliko decenija, upozorio je australijski ministar zdravlja, dok se istraga o mogućem smrtnom slučaju povezanom sa ovom bolešću nastavlja.

Mark Batler je za Nacionalni radio Ej-Bi-Si rekao da su skoro svi slučajevi potencijalno smrtonosne infekcije, koja može izazvati ožiljke i respiratorne bolesti, prijavljeni među starosedelačkim stanovništvom Australije. Epidemija je koncentrisana na Severnoj teritoriji Australije, ali je Batler upozorio da se „širi“ na nova područja.

Šta je difterija?

Difterija je zarazna bolest koja pogađa nos i grlo, a ponekad i kožu. Bolest je rijetka jer se odojčad i djeca rutinski vakcinišu u razvijenim zemljama od 1940-ih. Međutim, postoji mali rizik od infekcije prilikom putovanja u određene dijelove svijeta.

Najbolji način da se zaštitite tokom putovanja jeste da budete potpuno vakcinisani protiv difterije. Difterija može biti ozbiljna bolest, a ponekad i smrtonosna, posebno kod djece, ako se ne liječi blagovremeno. Iako je vakcina protiv difterije dostupna, odraslima su potrebne buster doze kako bi održali imunitet.

Mogući simptomi difterije uključuju:

Debeli sivo-beli sloj koji može pokriti zadnji dio grla, nosa i jezika

Groznica

Bol u grlu

Otečene žlezde u vratu

Teškoće sa disanjem i gutanjem

Ako je u pitanju kutana difterija, može izazvati plikove ispunjene gnojem i velike čireve okružene crvenom, bolnom kožom.

Australija je uvela program vakcinacije u školama 1932. godine.

Batler je rekao da je australijska vlada pojačala napore za vakcinaciju i da radi na tome da se više vakcina dostavi pogođenim područjima. Iako je bilo izvještaja o smrtnom slučaju povezanom sa bolešću, ministar je rekao da vlada Severne teritorije „još uvijek istražuje“, ali je dodao da „nema sumnje da je situacija ozbiljna“.

Najnoviji podaci Nacionalnog sistema za nadzor bolesti koje se moraju prijaviti pokazuju da je ove godine bilo stotine slučajeva, uključujući 133 na Sjevernoj teritoriji i 82 u Zapadnoj Australiji. Australijancima se sada savjetuje da razmotre vakcinaciju ako putuju u područja sa većim rizikom i nisu primili vakcinu protiv difterije u posljednjih pet godina.

Broj slučajeva difterije u Australiji značajno je opao od uvođenja programa vakcinacije škola 1932. godine, kada je prijavljeno više od 14.000 slučajeva bolesti. Prema podacima Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit, više od 90 odsto australijske djece je vakcinisano protiv difterije od 2000. godine, a do 2023. godine vakcinisano je 94 odsto petogodišnjaka.

Izbijanje difterije u Australiji dolazi u vrijeme globalne zabrinutosti zbog naglog porasta slučajeva ebole u ​​Africi i nedavne epidemije smrtonosnog hantavirusa na kruzeru, koja je privukla široku pažnju javnosti.

