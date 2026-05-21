Neidentifikovana supstanca u Novom Meksiku: Pripadnici hitne službe u karantinu

21.05.2026 08:14

Foto: pexels/Sandy Torchon

Troje mrtvih i više od 10 pripadnika hitnih službi stavljeno je u karantin u Novom Meksiku zbog nepoznate supstance u ruralnoj kući. Dva spasioca su u teškom stanju.

Troje ljudi pronađeno je mrtvo, a više od 10 pripadnika hitnih službi stavljeno je u karantin nakon izloženosti neidentifikovanoj supstanci, pošto su pozvani u ruralnu kuću u Novom Meksiku zbog sumnje na predoziranje drogom, saopštile su vlasti.

Policija države Novi Meksiko saopštila je da su tri od četiri osobe koje su pronađene bez svijesti u kući istočno od Albukerkija preminule, dok je četvrta osoba lečena u bolnici u Albukerkiju, prenosi AP. Tokom intervencije, vlasti su saopštile da je 18 pripadnika hitnih službi bilo izloženo supstanci i počelo da osjeća simptome poput mučnine i vrtoglavice.

Svi pripadnici su prevezeni u Univerzitetsku bolnicu Novi Meksiko, gdje su pod nadzorom u karantinu, dok su dva pripadnika hitne službe u teškom stanju, saopštila je policija Novi Meksiko. Vatrogasno-spasilačke službe Albukerkija za opasne materije pomagale su na licu mjesta u Mauntineri, ruralnoj zajednici, u naporima da identifikuju supstancu.

"Trenutno, istražitelji vjeruju da se supstanca može prenijeti kontaktom i ne vjeruju da se prenosi vazduhom", navodi se u saopštenju i dodaje da nema prijetnje po javnost, kao i da je oko kuće postavljen perimetar, prenosi Tanjug.

