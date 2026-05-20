Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

Turistička sezona se približava, dok se s druge strane istovremeno šire vijesti o hantavirusu i eboli. Turističke agencije za sada ne bilježe otkazivanja aranžmana, a građani ne strahuju jer kako kažu, dosta im je bilo Korone.

Ako je suditi prema reakcijama građana, a koji svakako planiraju ići ove godine na odmor, straha od zaraze i Korona scenarija nema.

„Ne strahujem, ne razmišljam. Razmišljam kada ću da idem i kako da se odmorim jer mi je godina bila teška, svašta se završavalo, posla je bilo, zaslužila sam taj odmor, ne opterećujem se virusima i naslovima u vijestima. Nije mi ni prijatno čuti jer smo svi istraumirani s koronom, ali nisam ni u jednom trenutku bila na vagi – ići ili ne ići“, rekla nam je Radica M.

Šta kažu iz turističke agencije?

Turističke agencije za sada ne bilježe otkazivanja. Sve teče uredno kao i prethodnih godina, a kako su nam poručili, smatraju da je važno ne praviti paniku ili stvarati nesigurnost na osnovu informacija koje trenutno nisu direktno povezane sa našim tržištem i mogu potencijalno uticati na realizaciju putovanja.

„U ovom trenutku ne bilježimo značajnije promjene kada je riječ o interesovanju putnika, rezervacijama ili realizaciji aranžmana. Putovanja se odvijaju redovno. Naravno, kao i uvijek, ukoliko bude potrebe pratićemo sve relevantne informacije domaćih i međunarodnih zdravstvenih organizacija, jer postupamo odgovorno prema putnicima. Međutim, smatramo da pretjerano medijsko potenciranje tema koje mogu izazvati strah bez konkretnog razloga negativno utiče na turizam i poslovanje svih subjekata u ovoj oblasti“, poručili su nam iz Turističke agencije „Vuković“.

Stanje u Srpskoj

U Republici Srpskoj trenutno nema registrovanih slučajeva mišije groznice izazvane hantavirusom, potvrdili su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

"Banjaluka kao grad ne spada u posebno rizična urbana područja za razvoj hantavirusa, ali širi region naše zemlje jeste povremeno endemsko područje za ovu infekciju. Na području Balkana se sporadično bilježe slučajevi, najčešće u proljeće i rano ljeto, kada je aktivnost glodara veća. Banjaluka ima okolinu koja može imati takve uslove, ali to ne znači da je grad sam po sebi rizičan, rizik zavisi od konkretne izloženosti glodarima", kazala je specijalista epidemiologije dr Dijana Simić.

Iako je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole i vanrednu situaciju javnog zdravlja od međunarodnog značaja, te proglasila je upozorenje i zbog hantavirusa, za građane Srpske nema bojazni, potvrđeno je od strane Klinike za zarazne bolesti UKC-a Republike Srpske.

Šta je sa ostatkom svijeta?

Hantavirus i ebola i dalje se povremeno pojavljuju u svjetskim izvještajima o zaraznim bolestima, ali bez šireg epidemijskog širenja u Evropi. Hantavirus se najčešće javlja u pojedinačnim slučajevima, uglavnom nakon kontakta sa zaraženim glodarima ili njihovim izlučevinama, dok se rizik od prenosa sa čovjeka na čovjeka smatra vrlo niskim.

S druge strane, ebola ostaje ograničena na određene regione Afrike, gdje se povremeno bilježe lokalizovane epidemije, koje zdravstveni sistemi i međunarodne organizacije brzo stavljaju pod kontrolu.

U Evropi i regionu nema aktivnog širenja ovih virusa, a nadležne zdravstvene institucije naglašavaju da je rizik za opštu populaciju nizak uz poštovanje osnovnih mjera higijene i prevencije.

Da li su građani Srpske u strahu?

Sudeći prema trenutnoj situaciji, ljetna turistička sezona ne bi trebalo da bude ugrožena, jer turističke agencije u Srpskoj rade uobičajeno, a građani ne pokazuju znakove straha ili odustajanja od putovanja.

