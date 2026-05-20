Povoljni uslovi za vožnju na više dionica

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Sporije se vozi na mjestima gd‌je se izvode radovi, pa iz AMS-a vozače upozoravaju da na tim dionicama voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Novi granični prelaz preko mosta na Savi u Gradišci, između BiH i Hrvatske otvoren je sinoć, za sve kategorije vozila. Lokacija preko novog mosta koristiće se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do kojeg je došlo usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

U Karanovcu i Krupi na Vrbasu će od danas do 23. maja, zbog održavanja Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama, doći do obustave saobraćaja od 7.00 do 19.00 časova za sva vozila, osim za autobuse.

Alternativni putni pravci su Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Obustava će biti i na Manjači danas i sutra od 8.00 do 18.00 časova zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu. Zabrana saobraćaja biće na putnom pravcu Banjaluka-Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, a vozila će preusmjeravati policija.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Počeli su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gd‌je dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta, a na dionici Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gd‌je se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razd‌jelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen