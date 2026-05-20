Danas i sutra obustava saobraćaja zbog vježbe na Manjači

20.05.2026 07:42

Данас и сутра обустава саобраћаја због вјежбе на Мањачи

Na relaciji Banjaluka - Stričići saobraćaj će danas i sutra biti obustavljen zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača.

Saobraćaj će oba dana biti obustavljen u periodu od 8.00 do 18.00 časova zbog bojevog gađanja jedinica vatrene podrške 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Iz Ministarstva je navedeno da je riječ o uobičajenom izvođenju bojevog gađanja, te da će saobraćaj biti obustavljen zbog primjenjivanja visokih standarda bezbjednosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Manjača

obustava saobraćaja

stanje na putevima

Oružane snage BiH

saopštenje

bojevo gađanje

