Danas sunčano i toplo, slaba kiša moguća na sjeveru i zapadu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti sunčano i toplo, uz dnevni razvoj oblačnosti, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak moguć je samo ponegd‌je na sjeveru i zapadu.

Tokom dana duvaće slab vjetar na istoku i jugu umjeren sjevernih smjerova. Uveče u svim pred‌jelima pojačan sjeverni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 21 do 26, u višim pred‌jelima od 15 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je uglavnom sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti ima na sjeveroistoku, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Ribnik i Bugojno pet, Han Pijesak i Rudo šest, Sarajevo, Bileća, Zenica, Čemerno i Bjelašnica sedam, Prijedor, Mrkonjić Grad i Višegrad osam, Banjaluka, Doboj i Novi Grad devet, Bihać i Tuzla 10, Trebinje 11, Brčko 12, te Bijeljina 13 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.