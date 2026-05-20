Haos na Rolan Garosu, sudija spriječio tuču na terenu: "Hoćeš napolje?

Pravo ludilo viđeno je poslije meča kvalifikacija za Rolan Garos između Pedra Martinesa i japanskog tenisera Reija Sakamota.
Španac je slavio rezultatom 6:2, 7:5, ali je nakon posljednjeg poena došlo do žestokog sukoba na mreži.
Umjesto uobičajenog rukovanja, dvojica tenisera ušla su u ozbiljnu verbalnu raspravu koja je vrlo brzo prijetila da preraste i u fizički obračun, prenosi b92.
Martines je, prema navodima sa terena, čak provocirao 19-godišnjeg Japanca riječima:
"Hoćeš da izađemo napolje?".
Situacija je postala toliko napeta da je sudija Džon Blom morao hitno da reaguje i razdvoji dvojicu igrača kako incident ne bi dodatno eskalirao.
Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo sukob, ali je jasno da su tenzije tokom meča bile ogromne.
Casi llegan a las manos... 😳💥— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 19, 2026
El encontronazo entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto tras el punto de partido que clasifica al español para la segunda ronda de la previa.#RolandGarros pic.twitter.com/9W6TPZeZRv
