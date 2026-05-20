Haos na Rolan Garosu, sudija spriječio tuču na terenu: "Hoćeš napolje?

20.05.2026 08:36

Хаос на Ролан Гаросу, судија спријечио тучу на терену: "Хоћеш напоље?
Pravo ludilo viđeno je poslije meča kvalifikacija za Rolan Garos između Pedra Martinesa i japanskog tenisera Reija Sakamota.

Španac je slavio rezultatom 6:2, 7:5, ali je nakon posljednjeg poena došlo do žestokog sukoba na mreži.

Umjesto uobičajenog rukovanja, dvojica tenisera ušla su u ozbiljnu verbalnu raspravu koja je vrlo brzo prijetila da preraste i u fizički obračun, prenosi b92.

Martines je, prema navodima sa terena, čak provocirao 19-godišnjeg Japanca riječima:

"Hoćeš da izađemo napolje?".

Situacija je postala toliko napeta da je sudija Džon Blom morao hitno da reaguje i razdvoji dvojicu igrača kako incident ne bi dodatno eskalirao.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo sukob, ali je jasno da su tenzije tokom meča bile ogromne.

