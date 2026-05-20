Dječak (6) u krvavom napadu "ljubimaca" ostao bez obje ruke

20.05.2026 09:19

Пас кангал
Šestogodišnji dječak iz Mičigena vratio se kući nakon martovskog napada pasa, tokom kojeg su mu amputirane obje ruke.

Romela Frejžera Džuniora napala su dva porodična psa rase pitbul 19. marta, što je dovelo do amputacija, navodi se na GoFaundMe stranici pokrenutoj za pomoć njegovoj porodici, prenosi Pipl.

Romel je takođe zadobio više infekcija kao posljedicu napada i tokom boravka na intenzivnoj nezi prošao je kroz nekoliko operacija.

Prešauna Džouns, Romelova majka, rekla je za KlickOnDetroit da su njenom sinu povređene noge i da je proveo skoro dva mjeseca u bolnici prije nego što se vratio kući.

"Mislila sam da je gotovo", rekla je Džouns i dodala:

"Ali moja beba je izdržala. Nikada nije odustao".

Zbog dvostruke amputacije, Romel navodno više nije u stanju da se sam hrani, a tokom boravka u bolnici morao je ponovo da uči da hoda.

"Sada moram da ga hranim", rekla je njegova majka. "Ranije je sve to mogao sam. Sada moram da budem njegove šake i ruke. I to je svakodnevni podsjetnik na dan kada se ovo dogodilo".

GoFaudMe kampanja pokrenuta za prikupljanje sredstava za Romelov oporavak do sada je prikupila više od 25.000 dolara.

Njegova majka rekla je za KlickOnDetroit da će njenom sinu biti potrebne proteze i dodatne medicinske procedure.

"Sve je bilo u redu, a onda se, u treptaju oka, sve potpuno promijenilo", rekla je ona.

(telegraf)

