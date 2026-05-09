Dramatičan napad pasa dogodio se u Podstrani kod Splita, gd‌je je, jedan pas pred šokiranom d‌jecom brutalno napao manjeg psa i teško ga povrijedio.

Incident se dogodio pred više svjedoka, među kojima su bila i d‌jeca koja su u panici posmatrala krvavi prizor.

Prema navodima očevidaca, agresivni pas je "rastrgao malo tijelo" drugog psa, dok je vlasnica pokušavala da ga zaštiti vlastitim tijelom, prema pisanju "Slobodne Dalmacije".

Vlasnica pokušala da spasi ljubimca

Svjedoci navode da se žena bacila preko svog psa pokušavajući da ga odbrani od napada. Uprkos pokušajima prisutnih da razdvoje životinje, napad je trajao nekoliko trenutaka i izazvao veliku paniku među prolaznicima. D‌jeca koja su se zatekla na mjestu događaja bila su vidno potresena, a pojedini svjedoci opisali su scene kao "strašne i uznemirujuće".

Srbija Horor u Kruševcu: Ubijen mladić (22)

Prema pisanju hrvatskih medija, napadnuti pas zadobio je teške povrede, a još nije poznato u kakvom je stanju nakon incidenta. Nije objavljeno ni da li je žena povrijeđena dok je pokušavala da zaštiti svog ljubimca.

Sve više napada pasa u regionu

Napad u Podstrani ponovo je otvorio pitanje kontrole opasnih i agresivnih pasa, posebno nakon više sličnih slučajeva zabilježenih posljednjih mjeseci u Hrvatskoj i regionu. Hrvatski mediji podsjećaju da su nedavno zabilježeni i napadi pasa na d‌jecu u Zagrebu, Trogiru i drugim gradovima, nakon čega su pokretane istrage i uključivane veterinarske inspekcije.

Stručnjaci upozoravaju da vlasnici pasa moraju voditi računa o socijalizaciji i kontroli životinja, naročito kada je riječ o snažnim pasminama koje mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za druge životinje i ljude. Veterinari navode da su neadekvatan nadzor, loša obuka i nepravilno držanje najčešći uzroci ovakvih incidenata.

Očekuje se reakcija nadležnih

Za sada nema zvaničnih informacija da li je policija pokrenula istragu povodom incidenta u Podstrani, niti da li će biti uključena veterinarska inspekcija. Mještani su nakon napada izrazili zabrinutost zbog bezbjednosti d‌jece i kućnih ljubimaca na javnim površinama.

Napad je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, gd‌je brojni građani traže strože kazne za vlasnike agresivnih pasa i veću kontrolu njihovog kretanja na javnim mjestima.