Teška nesreća u Zvirovićima, više osoba zatražilo pomoć

Teža saobraćajna nesreća dogodila se u petak, 8. maja u mjestu Zvirovići, na cesti Međugorje - Čapljina a prema prvim informacijama ima povrijeđenih.

Nesreća je Policijskoj upravi Čapljina prijavljena oko 16:20 sati.

U nesreći su učestvovali vozač putničkog automobila i motociklista. Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate.

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne pomoći koje su pružile pomoć povrijeđenima. Motociklista je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu u Mostaru na dalje liječenje i utvrđivanje stepena povreda.

Osim motocikliste, još dvije osobe zatražile su medicinsku pomoć u Domu zdravlja u Čapljini. Za sada nema zvaničnih informacija o težini njihovih povreda, prenosi "Radio Sarajevo".