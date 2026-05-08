Preminuo dan nakon smrti sina: Strašna tragedija potresla BiH

ATV
08.05.2026 23:00

Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Bosnu i Hercegovinu potresla je vijest iz Fojnice, o ocu i sinu, koji su preminuli u samo dan razmaka.

Kako se saznaje, u Fojnici je u četvrtak, 7. maja, u 49. godini života preminuo Esnaf Merdžanić, a samo dan nakon njega preminuo je i njegov otac Mehmed Merdžanić, u 73. godini.

"Očevo srce nije izdržalo", navode lokalni mediji.

I Mehmedu i Esnafu sahrana je obavljena u petak, nakon, ikindije namaza u 16:40 sati ispred mekteba u Merdžanićima.

Obojica su sahranjeni u haremu Mekuše.

