Obnovom stambenih zgrada do veće energetske efikasnosti u Srpskoj

08.05.2026 19:32

Predstavnici Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ potpisali su u Banjaluci, memorandum o razumijevanju kojim se predviđa unapređenje energetske efikasnosti u sektoru stanovanja.

Memorandumom su obuhvaćene četiri lokalne zajednice u Republici Srpskoj, s tim da bi u slučaju da to dozvole novčana sredstva, bile obuhvaćene još dvije.

Pale, Vlasenica, Gradiška i Modriča biće dio projekta "Akcija zajednice za energetsku tranziciju u BiH“. Ukoliko bude dovoljno novca projekat će se realizovati u još dva grada Srpske, Derventi i Tesliću.

Cilj je da se poboljša kvalitet života građana kroz obnovu stambenih zgrada. Njemački GIZ obezbjeđuje i tehničku podršku projektu.

"Imamo jako dobru saradnju sa Fondom RS i još jednom se zahvaljujemo direktoru za svu posvećenost, na konkretnim akcijama koje doprinose boljitku građana. Radujem se budućoj saradnji sa Fondom i sa svim akterima uključenim u voja posao", Kaže Marajka Har, projektni menadžer GIZ-a.

Radi se o nastavku uspješne saradnje Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Srpske i njemačkog GIZ-a. Prošle godine je projekat realizovan u Milićima, Sokocu, Čajniču i Doboju. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 289 hiljada maraka i toliko bi okvirno trebalo da bude i ove godine.

"Projekti su finansirani na način da 25% sufinansira Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, 25% finansiraju lokalne zajednice,a 50% sami ZEV-ovi", rekao je Denis Stevanović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske.

Projekat bi trebalo da bude realizovan do kraja ove građevinske sezone. Stambene zgrade koje budu obnavljane biće energetski sertifikovane.

