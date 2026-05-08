Siniša Vuković napadnut u Splitu

Novinar nedjeljnika "Novosti" Srpskog nacionalnog vijeća Siniša Vuković fizički je napadnut na splitskoj Rivi, uz povike napadača da piše za "četničke" novine.

Do napada je došlo juče oko 16.00 časova dok je Vuković sa suprugom šetao Rivom.

Presreo ih je muškarac srednjih godina i Vukoviću počeo da dobacuje da "piše za četničke `Novosti`" i "Slobodanku", aludirajući na "Slobodnu Dalmaciju", te da "piše o Jasenovcu", prenose "Novosti".

Vuković je rekao da se prvo odmakao od napadača, misleći da će sve ostati na uvredama kakve je i ranije doživljavao, ali muškarac je nastavio da mu psuje majku, a zatim sa obližnjih štandova uzeo motiku i krenuo prema njemu.

Novinar je pobjegao sa Rive na kojoj je bilo mnoštvo ljudi i djece i pozvao policiju, a kasnije je u policijskoj stanici dao izjavu.

Iz policije su mu rekli da će po službenoj dužnosti podnijeti krivičnu prijavu i sprovesti hitan postupak sa obzirom na to da je riječ o napadu na novinara.

Policija ga je obavijestila da su pregledom snimaka sa nadzorne kamere pronašli zapis događaja i da očekuju da će uskoro identifikovati napadača, prenosi "Srna".

Siniša Vuković saradnik je "Novosti" od 2023. godine i uglavnom prati teme iz kulture.

Dan prije napada na Vukovića, ratni veteran je ispred zgrade Banovine u Splitu uz prijetnje izvrijeđao novinara i književnika Borisa Dežulovića.

Dva dana prije toga napadnuta je i ekipa Nove TV dok je izvještavala o nelegalno izgrađenom groblju u Marini kod Trogira, a među petnaestak napadača bio je i načelnik opštine Marina Ante Mamut iz HDZ-a.