Logo
Large banner

Oblaci prepuni saharskog pijeska, pogledajte kako idu prema nama

Autor:

ATV
07.05.2026 21:36

Komentari:

0
Кретање сахарског пијеска
Foto: nmmb

Četvrtak je našem regionu donio oblačno vrijeme, a kiša je u mnogim dijelovima. Duže padavine nisu zaobišle ni najveći grad Srpske Banjaluku, ali ni mnoge druge gradove.

S obzirom na to da je region pod uticajem jugozapadnog visinskog strujanja, osim tople vazdušne mase, sa sjevera Afrike stižu i čestice pustinjskog pijeska iz Sahare.

Саша Обрадовић

Košarka

Obradović se slomio i u suzama napustio konferenciju

U predjelima sa padavinama očekuje se prljava kiša. Riječ je o potpunoj prirodnoj i uobičajenoj pojavi, a koja je najviše vidljiva na vozilima i drugim predmetima po prestanku padavina.

Prema našem području i dalje struji topla vazdušna masa sa jugozapada, zajedno sa njom i dosta pustinjskog pijeska iz Sahare.

I na meteo radaru je vidljivo da su se ovi oblaci već formirali.

Stiže i sa juga Mediterana

Sada se sa juga i sa Mediterana iz pravca sjevera Afrike, juga Italije i Grčke približava snažan oblačni sistem sa padavinama, ali i sa dosta pijeska iz Sahare.

аутопут

Auto-moto

Važno za vozače - MUP uvodi kajrone na auto-puteve

Ovaj oblačni sistem već u petak ujutro zahvatiće jug Srbije i do podneva ovim predjelima donijeti kišu i pljuskove.

Potom će se ovaj oblačni i padavinski poslije podne i krajem dana sistem premještati dalje na sjever i do večeri svim predjelima donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine će najkasnije stići na sjever Vojvodine, tek kasno tokom noći.

Kiša će i dalje biti veoma prljava, piše "Telegraf".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saharski pijesak

Prljava kiša

Meteo radar

Kiša

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Policijski auto zaplivao - FOTO

6 h

0
Два напада у Словенији - повријеђене жене

Region

Dva napada u Sloveniji - povrijeđene žene

1 d

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Region

Ljetovanje u Hrvatskoj za građane BiH očigledno neće biti lako ove godine

1 d

0
Борут Пахор пао са бицикла

Region

Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

1 d

0

  • Najnovije

23

05

Eksplozija na Đurđevdan: Radniku iz BiH se bore za život

22

59

Željko Joksimović se obratio Banjalučanima

22

51

Kuzmić za ATV: Za kapitalne investicije 47 miliona KM

22

38

ATV u Veneciji: Umjetnici i posjetioci pohrlili na Bijenale

22

33

ATV u Moskvi: Sve spremno za Dan pobjede 9. maj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner