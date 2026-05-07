Oblaci prepuni saharskog pijeska, pogledajte kako idu prema nama

Četvrtak je našem regionu donio oblačno vrijeme, a kiša je u mnogim dijelovima. Duže padavine nisu zaobišle ni najveći grad Srpske Banjaluku, ali ni mnoge druge gradove.

S obzirom na to da je region pod uticajem jugozapadnog visinskog strujanja, osim tople vazdušne mase, sa sjevera Afrike stižu i čestice pustinjskog pijeska iz Sahare.

U predjelima sa padavinama očekuje se prljava kiša. Riječ je o potpunoj prirodnoj i uobičajenoj pojavi, a koja je najviše vidljiva na vozilima i drugim predmetima po prestanku padavina.

Prema našem području i dalje struji topla vazdušna masa sa jugozapada, zajedno sa njom i dosta pustinjskog pijeska iz Sahare.

I na meteo radaru je vidljivo da su se ovi oblaci već formirali.

Stiže i sa juga Mediterana

Sada se sa juga i sa Mediterana iz pravca sjevera Afrike, juga Italije i Grčke približava snažan oblačni sistem sa padavinama, ali i sa dosta pijeska iz Sahare.

Ovaj oblačni sistem već u petak ujutro zahvatiće jug Srbije i do podneva ovim predjelima donijeti kišu i pljuskove.

Potom će se ovaj oblačni i padavinski poslije podne i krajem dana sistem premještati dalje na sjever i do večeri svim predjelima donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine će najkasnije stići na sjever Vojvodine, tek kasno tokom noći.

Kiša će i dalje biti veoma prljava, piše "Telegraf".