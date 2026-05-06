Dva napada u Sloveniji - povrijeđene žene

Dvije žene su povrijeđene danas u odvojenim napadima nožem u Ljubljani.

Policija navodi da incidenti, iako su se dogodili na samo nekoliko stotina metara udaljenosti u okrugu Šiška, nisu povezani, prenosi agencija STA.

Oko podneva, 50-godišnji muškarac je nožem izbo 42-godišnju ženu nakon svađe.

Žrtva je prevezena u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život, saopštila je ljubljanska policija. Osumnjičeni je brzo priveden i ostaje u pritvoru, prenosi "Tanjug".

Samo nekoliko sati kasnije, 52-godišnji muškarac je nožem izbo 31-godišnju ženu, koja je prevezena u bolnicu sa povredama opasnim po život.

Osumnjičeni napadač i žrtva nisu u vezi, ali žive na istoj adresi, saopštila je policija.

Muškarac je u policijskom pritvoru.

Vlasti su naglasile da slučajevi nisu povezani i da se vode nezavisno. Istrage oba incidenta su u toku, policija prikuplja dokaze i utvrđuje sve okolnosti.