Dva napada u Sloveniji - povrijeđene žene

Dvije žene su povrijeđene danas u odvojenim napadima nožem u Ljubljani.
Policija navodi da incidenti, iako su se dogodili na samo nekoliko stotina metara udaljenosti u okrugu Šiška, nisu povezani, prenosi agencija STA.
Oko podneva, 50-godišnji muškarac je nožem izbo 42-godišnju ženu nakon svađe.
Žrtva je prevezena u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život, saopštila je ljubljanska policija. Osumnjičeni je brzo priveden i ostaje u pritvoru, prenosi "Tanjug".
Samo nekoliko sati kasnije, 52-godišnji muškarac je nožem izbo 31-godišnju ženu, koja je prevezena u bolnicu sa povredama opasnim po život.
Osumnjičeni napadač i žrtva nisu u vezi, ali žive na istoj adresi, saopštila je policija.
Muškarac je u policijskom pritvoru.
Vlasti su naglasile da slučajevi nisu povezani i da se vode nezavisno. Istrage oba incidenta su u toku, policija prikuplja dokaze i utvrđuje sve okolnosti.
