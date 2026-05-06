Ljetovanje u Hrvatskoj za građane BiH očigledno neće biti lako ove godine

Hrvatske vlasti osvrnule su se na spekulacije o eventualnom ukidanju EES sistema na granicama tokom ljetne sezone, i istakle su da nijedna država nije tražila njegovo ukidanje uprkos nezadovoljstvu vozača i početku turističke sezone.

Tokom prvomajskih praznika na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zabilježene su znatno veće gužve nego inače, a glavni razlog za to je novi sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije, poznat kao EES.

Scena Dara Bubamara objavila novu pjesmu, naziv pjesme šokirao sve

Ovaj sistem, kako je to ranije i objašnjeno, između ostalog podrazumijeva da svi građani koji prelaze granični prelaz izađu iz automobila kako bi prošli kroz svojevrsnu sigurnosnu provjeru.

Prilikom dolaska na granični prelaz putnicima se snima lice, uzimaju otisci prstiju kao i podaci iz pasoša.

Sve to dodatno opterećuje sistem na granicama i izaziva velike frustracije među vozačima te se s pravom postavlja pitanje koliko je ovakva vrsta sistema uopšte održiva, naročito u periodu turističke sezone koja je pred vratima.

Iako su se pojavile informacije o tome kako bi sistem mogao biti privremeno suspendovan tokom trajanja turističke sezone u pojedinim zemljama poput Grčke, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske u odgovoru za "Kliks" uputili su na izjavu ministra Davora Božinovića koji je rekao kako do sada nijedna država nije tražila izuzeće.

Svijet Preminuo osnivač Si-En-Ena Ted Tarner

"Mi smo cijelo vrijeme u kontaktu s Evropskom komisijom od koje smo dobili odgovor da u ovom trenutku nijedna članica evropske zajednice nije podnijela nikakav zahtjev za suspenziju uzimanja biometrijskih podataka i cjelokupnog EES sistema", kazao je.

Naveli su i kako su od početka primjene sistema do sada kreirali više od pet miliona datoteka ljudi koji su ostavili podatke u EES sistem.

Određeni dio zahtjeva je i odbijen, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske su naglasili kako je do sada odbijeno 11 posto zahtjeva.

"Hrvatska je od samog početka procesa uvođenja EES sistema govorila šta radimo i kako napredujemo. Mi smo jedna od rijetkih država koja je od 1. marta ove godine u potpunosti počela primjenjivati EES sistem, iako je obaveza bila od 10. aprila", poručio je ministar.

Svijet Pucnjava u školi u Brazilu: Ubijena dva radnika, uhapšen trinaestogodišnjak

Na kraju, osvrnuo se i na zemlje koje se posebno oslanjaju na turizam u ljetnom periodu.

"Mislim da pojedine turističke države kroz različite pogodnosti žele privući kojeg turista više. Isto tako, mislim da je EES vrlo važan jer pre svega garantuje sigurnost. Onima koji dolaze u turističku posjetu svakako je važnije da dolaze u sigurnu zemlju od čekanja nekoliko minuta na granici", naglasio je ministar.