Prirodni trikovi protiv komaraca: Zaboravite na ujede ovog ljeta

Prirodni trikovi protiv komaraca počinju jednom nepopularnom istinom, sprej koji kupujete u prodavnici ne rješava problem, samo maskira posljedicu.

Komarac dolazi zbog vode, mirisa kože i toplote, a sve troje možete da otežate stvarima koje već imate kod kuće. Bez hemije, bez utičnica koje mirišu na plastiku, bez sumnjivih narukvica.

Društvo Danas sunčano i vruće, ali krajem dana moguć preokret

Zašto vam običan sprej ne pomaže duže od sat vremena

Repelent isparava sa kože za 40 do 90 minuta, zavisno od znojenja. Komarac, međutim, ne odustaje, on kruži dok ne nađe dio tijela koji više ne miriše na hemiju. Zato vas ujede u članak ili iza uveta, baš tamo gdje sprej najprije nestane.

Rješenje nije jači sprej. Rješenje je da uklonite razlog zbog kog komarac uopšte ulazi u vaš prostor. Ovo su prirodni trikovi protiv komaraca koji su provjereni.

Pola limuna i karanfilić, klasik koji i dalje radi

Presječete limun na pola, zabodete deset do petnaest karanfilića u meso ploda i ostavite na prozorskoj dasci ili stolu na terasi. Etarsko ulje iz karanfilića sadrži eugenol, jedinjenje koje komarcima poremeti orijentaciju. Jedan limun traje tri do četiri dana. Kada počne da se suši, bacite ga i napravite novi.

Društvo Bejbi bum u Srpskoj: Rođene 32 bebe

Ovo je vjerovatno najjeftiniji od svih domaćih trikova za komarce, a najbolje radi u zatvorenom prostoru gdje nema promaje.

Koja biljka zaista tjera komarce, a koja je marketinška priča

Ovdje se najčešće griješi. Geranijum sa etiketom „antikomarac“ u marketu često nema dovoljnu koncentraciju ulja da bi išta uradio. Ono što stvarno funkcioniše, posađeno u saksiji na prozoru ili pored ulaznih vrata, jeste bosiljak, matičnjak (citronela domaće vrste), lavanda i nana.

Pravilo je jednostavno, mora da bude blizu mjesta gdje sjedite ili spavate, na metar do dva. Biljka koja stoji u uglu dvorišta neće vam pomoći ni teorijski.

Kako otjerati komarce iz dvorišta za jedno popodne

Obiđite dvorište i pronađite svaku posudu sa stajaćom vodom. Tegla ispod saksije, kofa pored česme, stara guma, začepljen oluk, čak i poklopac od kante. Komarcu treba kap vode veličine novčića od jednog dinara da položi jaja. Izručite sve.

Društvo U subotu su duhovske zadušnice: Koje običaje na grobljima treba ispoštovati?

Dodajte u baštensko bure malo ulja ili pijesak preko površine vode ako morate da je čuvate.

Mješavina vode i jabukovog sirćeta za prag i prozor

U flašu sa raspršivačem sipajte pola jabukovog sirćeta i pola vode, dodajte deset kapi ulja od eukaliptusa ili nane. Poprskajte ramove prozora, ivice vrata i ćoškove terase. Miris za vas nestaje za pet minuta, komarac ga osjeća još šest do osam sati.

Ova mješavina je posebno korisna ako imate djecu ili kućne ljubimce, jer ne ostavlja hemijski film po namještaju.

Šta je najbolje prirodno sredstvo protiv komaraca u spavaćoj sobi

Kombinacija ventilatora usmjerenog ka krevetu i nekoliko kapi ulja lavande na jastučnici. Komarac ne umije da leti kroz strujanje vazduha brže od dva metra u sekundi, a lavanda mu prikriva miris vaše kože.

Banja Luka Obustava saobraćaj na putu Banjaluka - Jajce

Zaštita od komaraca u domu, greška koju svi prave

Ostavljate upaljeno svjetlo dok otvarate prozor da provjetrite. Komarci vide ultraljubičasti spektar i lete pravo na sijalicu. Obrnite redosljed, prvo ugasite svjetlo, pa otvorite prozor na deset minuta.

Tih deset minuta u mraku spasi vas od trideset komaraca u sobi. Probajte večeras i sami ćete vidjeti razliku. Mreža na prozoru je naravno najpouzdanija, ali ako je nemate, ovaj redosljed je vaš najbolji saveznik.

(Krstarica)